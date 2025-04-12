Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кости крепче, чем у 20-летних: что есть, чтобы не бояться остеопороза
Почему первый барабанщик The Beatles Пит Бест не стал легендой группы? Раскрываем неизвестные факты
Минск, Ява, ИЖ: какой мотоцикл был круче на районе
Плесень в ванной исчезнет навсегда: химики раскрыли секрет мощного дуэта простых средств
Холодильник заблестит — даже если он был весь в жире
Бег или ходьба: как выбрать и что подойдёт именно вам для похудения
Эти питомцы не лают и не царапают — вот кого выбирают чехи
Загадочное захоронение: в древнем городе майя нашли следы чужой цивилизации
Венгрия и Египет соединяются! Какие возможности откроет новый кабель

Слюна против рака: тест, который распознаёт угрозу до появления симптомов

2:09
Здоровье

Британские учёные представили новый метод раннего выявления рака простаты — анализ ДНК из слюны, который можно сделать дома. Этот подход оказался точнее традиционного анализа крови на ПСА и может изменить подход к скринингу болезни.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Как работает тест

Тест не ищет сам опухоль — вместо этого он определяет генетическую предрасположенность. Всё просто:

  1. Мужчина собирает слюну в специальный контейнер дома.

  2. Лаборатория анализирует 130 генетических вариаций, связанных с раком простаты.

  3. На основе этих данных формируется полигенный риск-скор (PRS).

  4. Пациенты с высоким риском направляются на МРТ или биопсию.

В чём преимущество

Тест слюны оказался значительно точнее:

  • У 10% участников с наивысшим риском 40% действительно имели рак простаты.

  • Из них более половины — агрессивную форму, способную к быстрому распространению.

  • Для сравнения: стандартный ПСА-тест обнаруживает рак только у 25% "подозреваемых", и лишь треть из них имеют опасную форму.

"Мы сможем находить тех, кому действительно нужны дополнительные обследования — и избавим других от ненужного лечения и стресса.", — прокомментировала инновацию руководитель исследования, профессор Роз Элис.

Недостатки текущих методов

Анализ ПСА часто даёт ложноположительные результаты: 3 из 4 мужчин с высоким уровнем белка не болеют раком. Кроме того, он нередко выявляет медленнорастущие опухоли, которые не угрожают жизни — но становятся поводом для биопсии и терапии с побочными эффектами.

Тест слюны, наоборот, показал, что 63% больных имели нормальный уровень ПСА - и остались бы без диагноза при стандартном подходе.

Что дальше

Пока тест рассматривается как дополнение к ПСА, а не замена. Учёные подчеркивают: чтобы доказать, что он действительно снижает смертность, нужно больше времени и наблюдений. Но потенциал у метода огромный.

Уточнения

Генеалогический ДНК-тест исследует определённые части генома тестируемого человека. Результаты дают информацию о генеалогических связях и происхождении человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Сейчас читают
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Садоводство, цветоводство
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу Аудио 
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Последние материалы
Ставите машину под окном? Проверьте, не нарушаете ли вы закон
Слюна против рака: тест, который распознаёт угрозу до появления симптомов
Почему Кристина Орбакайте молчит о событиях на Украине: секрет, который она не раскроет
Почему американская курица и говядина пугают европейцев: раскрыт главный секрет обработки
До вечной молодости — семь лет: человечество на пороге бессмертия
Prada врывается в мир Versace! Что скрывает громкая сделка за 1,25 млрд евро
Холод в доме весной? Вот причины, о которых вы не догадывались
Пробуждение внутреннего мира: йога, которую вы никогда не пробовали
Хотите похудеть быстрее? Эти факторы могут быть ключевыми для вашего успеха
Как выбрать подходящий сорт индийской лагерстримии для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.