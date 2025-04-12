Слюна против рака: тест, который распознаёт угрозу до появления симптомов

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские учёные представили новый метод раннего выявления рака простаты — анализ ДНК из слюны, который можно сделать дома. Этот подход оказался точнее традиционного анализа крови на ПСА и может изменить подход к скринингу болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Как работает тест

Тест не ищет сам опухоль — вместо этого он определяет генетическую предрасположенность. Всё просто:

Мужчина собирает слюну в специальный контейнер дома. Лаборатория анализирует 130 генетических вариаций, связанных с раком простаты. На основе этих данных формируется полигенный риск-скор (PRS). Пациенты с высоким риском направляются на МРТ или биопсию.

В чём преимущество

Тест слюны оказался значительно точнее:

У 10% участников с наивысшим риском 40% действительно имели рак простаты .

Из них более половины — агрессивную форму , способную к быстрому распространению.

Для сравнения: стандартный ПСА-тест обнаруживает рак только у 25% "подозреваемых", и лишь треть из них имеют опасную форму.

"Мы сможем находить тех, кому действительно нужны дополнительные обследования — и избавим других от ненужного лечения и стресса.", — прокомментировала инновацию руководитель исследования, профессор Роз Элис.

Недостатки текущих методов

Анализ ПСА часто даёт ложноположительные результаты: 3 из 4 мужчин с высоким уровнем белка не болеют раком. Кроме того, он нередко выявляет медленнорастущие опухоли, которые не угрожают жизни — но становятся поводом для биопсии и терапии с побочными эффектами.

Тест слюны, наоборот, показал, что 63% больных имели нормальный уровень ПСА - и остались бы без диагноза при стандартном подходе.

Что дальше

Пока тест рассматривается как дополнение к ПСА, а не замена. Учёные подчеркивают: чтобы доказать, что он действительно снижает смертность, нужно больше времени и наблюдений. Но потенциал у метода огромный.

Уточнения

Генеалогический ДНК-тест исследует определённые части генома тестируемого человека. Результаты дают информацию о генеалогических связях и происхождении человека.

