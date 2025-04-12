Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До вечной молодости — семь лет: человечество на пороге бессмертия
Prada врывается в мир Versace! Что скрывает громкая сделка за 1,25 млрд евро
Холод в доме весной? Вот причины, о которых вы не догадывались
Пробуждение внутреннего мира: йога, которую вы никогда не пробовали
Хотите похудеть быстрее? Эти факторы могут быть ключевыми для вашего успеха
Как выбрать подходящий сорт индийской лагерстримии для вашего сада
Греция глазами путешественника: 5 причин посетить ущелье Лусиос и его монастыри
Мандевила: красота, которая растёт как цветочный водопад и радует многие годы
Филипп Киркоров раскрыл правду о своих недоброжелателях: почему они его ругают?

ИИ научился распознавать болезнь, которую раньше не замечали годами

1:54
Здоровье

Диагностика деменции до появления первых симптомов? Ещё недавно это казалось невозможным, но шотландские учёные доказали обратное. Новый метод, поддерживаемый ИИ, способен выявлять опасные изменения в мозге по состоянию сетчатки глаза.

искусственный интеллект
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственный интеллект

Сетчатка как "зеркало мозга"

Исследователи из проекта NeurEYE собрали крупнейшую в мире базу данных — почти миллион снимков сетчатки. Именно на этих изображениях нейросеть обучилась распознавать первые признаки нейродегенерации, характерные для деменции и болезни Альцгеймера.

"Сетчатка — это биологический барометр состояния мозга. Она доступна для быстрого и безболезненного анализа, который можно провести даже в обычной оптике", — отметил профессор клинической офтальмологии Эдинбургского университета Балджан Дхиллон.

Простое обследование — ранний старт лечения

Технология позволяет диагностировать болезнь ещё до клинических проявлений. Это даёт шанс начать терапию заранее, не дожидаясь ухудшения состояния.

К 2026 году исследователи планируют сделать метод доступным для широкой публики. Это не только поможет улучшить качество жизни пациентов, но и избавит семьи от долгих месяцев или лет неопределённости.

"Мою маму диагностировали слишком поздно. Если бы у нас был такой инструмент тогда — это могло бы изменить всё", — рассказал Дэвид Стил, пенсионер, чья мать страдала от болезни Альцгеймера.

Глаз — окно в здоровье всего организма

По словам офтальмолога Иэна Кэмерона, состояние глаз может рассказать не только о мозге, но и о сосудах, сердце и обмене веществ. Он советует проходить офтальмологический осмотр хотя бы раз в два года - особенно с возрастом.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Авто
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов Аудио 
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Последние материалы
Хотите похудеть быстрее? Эти факторы могут быть ключевыми для вашего успеха
Как выбрать подходящий сорт индийской лагерстримии для вашего сада
Греция глазами путешественника: 5 причин посетить ущелье Лусиос и его монастыри
ИИ научился распознавать болезнь, которую раньше не замечали годами
Мандевила: красота, которая растёт как цветочный водопад и радует многие годы
Филипп Киркоров раскрыл правду о своих недоброжелателях: почему они его ругают?
Между льдом и огнем: найден ключ к самому таинственному периоду истории планеты
Вода Perrier оказалась не такой натуральной? Nestlé столкнулась с неудобными вопросами экспертов
Лампочка зажглась — начинается обратный отсчёт: на сколько ещё хватит бензобака
Скраб, обертывание и массаж: эти три шага сделают кожу гладкой, как после салонных процедур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.