ИИ научился распознавать болезнь, которую раньше не замечали годами

Диагностика деменции до появления первых симптомов? Ещё недавно это казалось невозможным, но шотландские учёные доказали обратное. Новый метод, поддерживаемый ИИ, способен выявлять опасные изменения в мозге по состоянию сетчатки глаза.
Исследователи из проекта NeurEYE собрали крупнейшую в мире базу данных — почти миллион снимков сетчатки. Именно на этих изображениях нейросеть обучилась распознавать первые признаки нейродегенерации, характерные для деменции и болезни Альцгеймера.
"Сетчатка — это биологический барометр состояния мозга. Она доступна для быстрого и безболезненного анализа, который можно провести даже в обычной оптике", — отметил профессор клинической офтальмологии Эдинбургского университета Балджан Дхиллон.
Технология позволяет диагностировать болезнь ещё до клинических проявлений. Это даёт шанс начать терапию заранее, не дожидаясь ухудшения состояния.
К 2026 году исследователи планируют сделать метод доступным для широкой публики. Это не только поможет улучшить качество жизни пациентов, но и избавит семьи от долгих месяцев или лет неопределённости.
"Мою маму диагностировали слишком поздно. Если бы у нас был такой инструмент тогда — это могло бы изменить всё", — рассказал Дэвид Стил, пенсионер, чья мать страдала от болезни Альцгеймера.
По словам офтальмолога Иэна Кэмерона, состояние глаз может рассказать не только о мозге, но и о сосудах, сердце и обмене веществ. Он советует проходить офтальмологический осмотр хотя бы раз в два года - особенно с возрастом.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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