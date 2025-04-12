Крошечные, но могучие: эти семена прокачивают организм изнутри

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тысячи лет назад египтяне заворачивали в льняную ткань мумии, а Гиппократ рекомендовал семена льна при проблемах с пищеварением. Сегодня эта скромная синецветная трава снова в центре внимания — не только в моде, но и на кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by Handwerker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Льняное масло

Что за растение

Лён — неприхотливое растение с голубыми цветками, из которого получают прочное, дышащее волокно. После цветения формируются капсулы с семенами — маленькими, блестящими и невероятно полезными.

Из стебля получают ткань, а из семян — масло и пищевые добавки. Лён также применяют в косметике, строительстве и даже в производстве бумаги.

В чём сила семян

Семена льна — настоящий суперфуд. Они богаты омега-3 (альфа-линоленовая кислота), клетчаткой, магнием, кальцием, железом и витаминами группы B. А ещё в них много лигнанов - природных антиоксидантов.

Масло льна, полученное методом холодного отжима, считается мощным источником омега-3. Оно чувствительно к свету и температуре, поэтому его лучше хранить в тёмной бутылке в прохладном месте — идеально в холодильнике. Использовать масло нужно только в сыром виде — при нагреве оно теряет свойства.

Как использовать в питании

Семена льна можно:

добавлять в йогурт, кефир, смузи , каши и мюсли — для сытного завтрака

использовать в выпечке вместо яиц — при смешивании с водой они образуют желеобразную массу

посыпать ими салаты, супы, гарниры

включать в тесто для хлеба и лепёшек

добавлять в соусы и крем-супы как натуральный загуститель

А масло — идеальная заправка для овощей, круп, холодных блюд и салатов, сообщает MedPulse.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

