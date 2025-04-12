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Память как у орла: травы, которые бодрят лучше кофе

2:09
Здоровье

Провалы в памяти — это не только про возраст. Забывчивость знакома и студентам на сессии, и уставшим от суеты взрослым. Хорошая новость в том, что природа предлагает целый арсенал растений, которые способны укрепить память, улучшить концентрацию и даже поднять настроение.

Розмарин
Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Розмарин

Ароматный стимулятор: розмарин

Розмарин — не только приправа к мясу. Ещё в Древней Греции его запах считался помощником в учёбе. Современные исследования подтверждают: эфирные масла розмарина действительно улучшают кратковременную память. Достаточно держать растение на подоконнике и пару раз в день вдыхать аромат — или заваривать чай из нескольких листочков.

Гинкго билоба: древо ясного мышления

Листья гинкго билиоба веками использовались в китайской медицине для улучшения мозгового кровообращения. Это мощный антиоксидант, который помогает бороться с рассеянностью и забывчивостью. Сегодня экстракт растения доступен в виде добавок и чаёв.

Шалфей против тумана в голове

Шалфей издавна считается травой, "проливающей свет на мысли". Он не только усиливает внимание, но и полезен женщинам в период менопаузы — помогает справиться с приливами. Заварите чай или добавьте листья в блюдо — к мясу, рыбе, соусам или даже маслу.

Медуница (мелисса): спокойствие и концентрация

Эта лимонно-медовая травка знакома многим как средство от бессонницы. Но мелисса также укрепляет когнитивные функции и снижает тревожность — а значит, делает ум яснее. Настойка или чай из мелиссы особенно полезны во время стресса или подготовки к важным задачам.

Пути к долголетию: пуэрария (готу кола)

Пуэрария, или азиатский пуще́ник, известна как "трава долгожителей". Она улучшает работу нервной системы, способствует восстановлению после инсульта и помогает сохранять ясность ума. Её легко вырастить дома в горшке и заваривать как чай, сообщает MedPulse.

Уточнения

Ги́нкго (лат. Gīnkgo) — род листопадных голосеменных реликтовых растений класса гинкговых, живое ископаемое. Он включает целый ряд ископаемых видов и только один современный вид гинкго двуло́пастный (лат. Ginkgo bilŏba) — высокое (до 40 м) дерево с раскидистой кроной и толстым (до 4,5 м в диаметре) стволом.

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Мелисса́ лека́рственная (лат. Melissa officinalis) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение(успокоительная), вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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