Память как у орла: травы, которые бодрят лучше кофе

Провалы в памяти — это не только про возраст. Забывчивость знакома и студентам на сессии, и уставшим от суеты взрослым. Хорошая новость в том, что природа предлагает целый арсенал растений, которые способны укрепить память, улучшить концентрацию и даже поднять настроение.
Розмарин — не только приправа к мясу. Ещё в Древней Греции его запах считался помощником в учёбе. Современные исследования подтверждают: эфирные масла розмарина действительно улучшают кратковременную память. Достаточно держать растение на подоконнике и пару раз в день вдыхать аромат — или заваривать чай из нескольких листочков.
Листья гинкго билиоба веками использовались в китайской медицине для улучшения мозгового кровообращения. Это мощный антиоксидант, который помогает бороться с рассеянностью и забывчивостью. Сегодня экстракт растения доступен в виде добавок и чаёв.
Шалфей издавна считается травой, "проливающей свет на мысли". Он не только усиливает внимание, но и полезен женщинам в период менопаузы — помогает справиться с приливами. Заварите чай или добавьте листья в блюдо — к мясу, рыбе, соусам или даже маслу.
Эта лимонно-медовая травка знакома многим как средство от бессонницы. Но мелисса также укрепляет когнитивные функции и снижает тревожность — а значит, делает ум яснее. Настойка или чай из мелиссы особенно полезны во время стресса или подготовки к важным задачам.
Пуэрария, или азиатский пуще́ник, известна как "трава долгожителей". Она улучшает работу нервной системы, способствует восстановлению после инсульта и помогает сохранять ясность ума. Её легко вырастить дома в горшке и заваривать как чай, сообщает MedPulse.
Ги́нкго (лат. Gīnkgo) — род листопадных голосеменных реликтовых растений класса гинкговых, живое ископаемое. Он включает целый ряд ископаемых видов и только один современный вид гинкго двуло́пастный (лат. Ginkgo bilŏba) — высокое (до 40 м) дерево с раскидистой кроной и толстым (до 4,5 м в диаметре) стволом.
Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Мелисса́ лека́рственная (лат. Melissa officinalis) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение(успокоительная), вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.