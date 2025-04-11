Люди быстрее стареют и умирают из-за этого неожиданного фактора

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная группа учёных выявила, что на ухудшение памяти и умственных способностей у пожилых людей очень влияет грязный воздух.

Фото: https://www.freepik.com by stockking Бабушка

Они исследовали свыше 1100 человек, которые проживают в разной местности, и установили: чем больше в воздухе содержится вредных веществ, в частности, диоксида азота (NO₂) и мелкодисперсных частиц, тем хуже с годами у этих людей начинает работать мозг.

Особенно сильно это отражается на языковых способностях, в меньшей степени — на памяти и исполнительных функциях.

Получается, жить стоит поближе к природе и подальше от вредных производств, пишет KP. RU.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

