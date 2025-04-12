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60 сигарет в одной дозе: снюс под видом конфеты рушит жизнь подросткам

В одной дозе — 60 сигарет: вся правда о снюсе, который массово пробуют подростки

2:36
Здоровье

Снюс — бездымный табачный продукт, стремительно набирающий популярность среди молодёжи, несёт в себе гораздо больше опасностей, чем кажется на первый взгляд. Об этом предупредила пульмонолог доктор София Ангелова на форуме Longevity Forum, организованном изданием Капитал.

Вейп
Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вейп

По её словам, в одной порции снюса содержится столько никотина, сколько в 60 обычных сигарет.

"Никотина в снюсе в разы больше, чем в сигаретах. Это вызывает быстрое привыкание и серьёзный риск возврата к традиционному курению", — подчеркнула она.

Опасный коктейль: от язв до онкологии

Регулярное употребление снюса и аналогичных продуктов может привести к целому ряду серьёзных заболеваний:
— рак ротовой полости, пищевода, желудка и поджелудочной железы,
— воспаления и язвы,
— потеря зубов,
— тяжёлые аллергии.

Особую тревогу вызывает то, что дети принимают снюс за конфеты.

"Они глотают слюну, насыщенную никотином, и тем самым вещество напрямую попадает в организм. Риски колоссальные", — заявила доктор Ангелова.

Табачная индустрия — в новой упаковке

Несмотря на снижение популярности курения в развитых странах, табачные компании отвечают агрессивным продвижением новых форм:
вейпы, электронные сигареты и устройства с нагреванием табака.

"Веществ, содержащихся в обычной сигарете, хватает и в бездымных альтернативах. А добавленные ароматизаторы делают их ещё токсичнее", — заявила врач.

Молодёжь всё чаще увлекается одноразовыми вейп-наргиле, которые раздражают слизистую носа и дыхательных путей.
При курении классического кальяна углекислый газ может блокировать доступ кислорода к мозгу, вызывая обмороки.

Угроза на поколение вперёд

Исследование 2015 года в Калифорнии показало:
— если мать курила при беременности, риск астмы у ребёнка удваивается,
— если курила и бабушка - риск возрастает в 2,6 раза.

По данным ВОЗ, около 700 миллионов детей по всему миру регулярно подвергаются пассивному курению.
Из них 166 тысяч умирают ежегодно из-за связанных с этим осложнений.

Современные табачные продукты часто подаются как "менее вредные", но наука говорит обратное. Если не принять срочные меры, цену за эту иллюзию заплатит самое молодое поколение.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2—14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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