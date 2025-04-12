Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться

Проснулись, вслепую нащупали кофе, выбежали из дома без завтрака — типичный старт для многих. Но именно эти "нормальные" привычки подрывают здоровье незаметно.
ЗОЖ — это не только тренажёры и брокколи. Это мелкие ритуалы, которые запускают организм правильно.
Стакан воды комнатной температуры мягко пробуждает метаболизм. А вот кофе на голодный желудок резко повышает кортизол и загоняет тело в стресс уже с утра.
Попробуйте сначала завтракать. Не обязательно готовить кашу — даже банан или горсть орехов дадут энергию и не перегрузят желудок.
Если утренняя зарядка вызывает отвращение — не мучайте себя. Прогулка или лёгкая растяжка — уже отличный старт.
Прислушивайтесь к биоритмам: "жаворонки" активны утром, а "совы" лучше тренируются ближе к вечеру.
Недосып сводит на нет любую пользу от ПП и спорта. Даже если вы "привыкли" спать по 5-6 часов, организм не прощает это.
Начните с малого — ложитесь на 15 минут раньше. Уберите экран за час до сна: синий свет мешает выработке мелатонина.
ЗОЖ не требует переворота жизни. Один полезный шаг утром, лишний полчаса сна и прогулка вместо скачки — всё это работает на ваше здоровье.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.