Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проснулись, вслепую нащупали кофе, выбежали из дома без завтрака — типичный старт для многих. Но именно эти "нормальные" привычки подрывают здоровье незаметно.

Фото: freepik утренняя зарядка

ЗОЖ — это не только тренажёры и брокколи. Это мелкие ритуалы, которые запускают организм правильно.

С чего начинается утро

Стакан воды комнатной температуры мягко пробуждает метаболизм. А вот кофе на голодный желудок резко повышает кортизол и загоняет тело в стресс уже с утра.

Попробуйте сначала завтракать. Не обязательно готовить кашу — даже банан или горсть орехов дадут энергию и не перегрузят желудок.

Физическая активность? Только по желанию

Если утренняя зарядка вызывает отвращение — не мучайте себя. Прогулка или лёгкая растяжка — уже отличный старт.

Прислушивайтесь к биоритмам: "жаворонки" активны утром, а "совы" лучше тренируются ближе к вечеру.

Сон важнее, чем кажется

Недосып сводит на нет любую пользу от ПП и спорта. Даже если вы "привыкли" спать по 5-6 часов, организм не прощает это.

Начните с малого — ложитесь на 15 минут раньше. Уберите экран за час до сна: синий свет мешает выработке мелатонина.

ЗОЖ не требует переворота жизни. Один полезный шаг утром, лишний полчаса сна и прогулка вместо скачки — всё это работает на ваше здоровье.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.



