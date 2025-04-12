Эти 5 продуктов портят ваш сон — вы едите их почти каждый вечер

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы думаете, что просто плохо спите. А на деле — ваш ужин работает против вас.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Некоторые привычные продукты незаметно мешают организму отдохнуть: нарушают фазы сна, вызывают ночные пробуждения и даже провоцируют кошмары. Вот что стоит исключить из вечернего меню.

Кофеин

Он прячется не только в кофе, но и в чае, шоколаде и обезболивающих. Даже одна чашка после обеда замедляет выработку мелатонина.

Вы можете заснуть, но сон будет поверхностным — мозг не успеет восстановиться.

Алкоголь

Он вызывает сонливость, но уже через несколько часов мешает организму нормально спать. Итог — беспокойная ночь и вялость с утра.

Острая пища

Перец чили и специи повышают температуру тела, а значит, мешают ему перейти в фазу глубокого сна. Часто провоцируют изжогу и ощущение жара.

Жирная еда

Фастфуд, сыры, жареное — всё это переваривается медленно. Вместо отдыха организм всю ночь перерабатывает тяжёлую пищу. Это мешает сну и может вызвать рефлюкс.

Сладости

Сахар даёт короткий прилив энергии, а потом резкий спад. Это может привести к пробуждениям ночью и чувству голода. Особенно вредны конфеты, печенье и сладкие йогурты.

Что выбрать вместо этого? Продукты с триптофаном: индейку, бананы, творог, тыквенные семечки. Они помогают выработке мелатонина и не грузят ЖКТ.

И главное — не ешьте за час до сна. Даже лёгкий перекус может всё испортить.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

