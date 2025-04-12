Эти 5 продуктов портят ваш сон — вы едите их почти каждый вечер

Вы думаете, что просто плохо спите. А на деле — ваш ужин работает против вас.
Некоторые привычные продукты незаметно мешают организму отдохнуть: нарушают фазы сна, вызывают ночные пробуждения и даже провоцируют кошмары. Вот что стоит исключить из вечернего меню.
Он прячется не только в кофе, но и в чае, шоколаде и обезболивающих. Даже одна чашка после обеда замедляет выработку мелатонина.
Вы можете заснуть, но сон будет поверхностным — мозг не успеет восстановиться.
Он вызывает сонливость, но уже через несколько часов мешает организму нормально спать. Итог — беспокойная ночь и вялость с утра.
Перец чили и специи повышают температуру тела, а значит, мешают ему перейти в фазу глубокого сна. Часто провоцируют изжогу и ощущение жара.
Фастфуд, сыры, жареное — всё это переваривается медленно. Вместо отдыха организм всю ночь перерабатывает тяжёлую пищу. Это мешает сну и может вызвать рефлюкс.
Сахар даёт короткий прилив энергии, а потом резкий спад. Это может привести к пробуждениям ночью и чувству голода. Особенно вредны конфеты, печенье и сладкие йогурты.
Что выбрать вместо этого? Продукты с триптофаном: индейку, бананы, творог, тыквенные семечки. Они помогают выработке мелатонина и не грузят ЖКТ.
И главное — не ешьте за час до сна. Даже лёгкий перекус может всё испортить.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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