Домашняя собака погибла от бешенства — теперь ограничения сняты

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа официально отменён карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Вакцинация

Карантин был введён 15 января 2025 года после случая заражения домашней собаки смертельно опасным вирусом. Питомец погиб, а вся территория села на 60 дней оказалась под ветеринарным надзором, сообщает Сiбдепо.

"Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области — министра сельского хозяйства Кузбасса Ариткулова А. В.", — указано в документе.

В этот период действовали строгие ограничения: запрещён вывоз и ввоз животных, их вакцинация стала обязательной, а доступ к потенциально заражённым зонам — ограниченным.

Теперь, по итогам наблюдений и отсутствия новых случаев, карантин признан завершённым.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



