Домашняя собака погибла от бешенства — теперь ограничения сняты

В селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа официально отменён карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Карантин был введён 15 января 2025 года после случая заражения домашней собаки смертельно опасным вирусом. Питомец погиб, а вся территория села на 60 дней оказалась под ветеринарным надзором, сообщает Сiбдепо.
"Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области — министра сельского хозяйства Кузбасса Ариткулова А. В.", — указано в документе.
В этот период действовали строгие ограничения: запрещён вывоз и ввоз животных, их вакцинация стала обязательной, а доступ к потенциально заражённым зонам — ограниченным.
Теперь, по итогам наблюдений и отсутствия новых случаев, карантин признан завершённым.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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