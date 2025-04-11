Эти 5 факторов незаметно подрывают женское здоровье — и мешают стать мамой

Женское репродуктивное здоровье - не просто способность к зачатию. Это фундамент будущего материнства, заложенный не только генетикой, но и образом жизни. И его очень легко подорвать.
Об этом напомнила заместитель главврача Пензенского центра общественного здоровья Светлана Белкина в рамках проекта "Дежурный врач":
"Отсутствие заболеваний репродуктивной системы — важнейшее условие для рождения здорового ребёнка".
Среди главных факторов, негативно влияющих на женское здоровье:
Гормональные сбои, хронические воспаления — всё это может привести к бесплодию или невынашиванию.
Сифилис, хламидиоз, гонорея — распространённые последствия незащищённых контактов.
Курение сбивает гормональный фон, алкоголь влияет на зачатие и вынашивание, наркотики нарушают цикл и фертильность.
Они сказываются не только на теле, но и на психике женщины.
Загрязнённый воздух и вода могут вызывать гормональные сбои и генетические мутации.
Чтобы сохранить здоровье, Белкина рекомендует сбалансированное питание, физическую активность и личную гигиену. А ещё - регулярную диспансеризацию для женщин 18-49 лет. Она помогает вовремя выявить скрытые риски и снизить количество бесплодий, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Сущность репродуктивного здоровья — состояние полного соматического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.