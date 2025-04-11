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Эти 5 факторов незаметно подрывают женское здоровье — и мешают стать мамой

1:38
Здоровье

Женское репродуктивное здоровье - не просто способность к зачатию. Это фундамент будущего материнства, заложенный не только генетикой, но и образом жизни. И его очень легко подорвать.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

Об этом напомнила заместитель главврача Пензенского центра общественного здоровья Светлана Белкина в рамках проекта "Дежурный врач":

"Отсутствие заболеваний репродуктивной системы — важнейшее условие для рождения здорового ребёнка".

Среди главных факторов, негативно влияющих на женское здоровье:

1. Гинекологические болезни

Гормональные сбои, хронические воспаления — всё это может привести к бесплодию или невынашиванию.

2. Инфекции, передающиеся половым путём

Сифилис, хламидиоз, гонорея — распространённые последствия незащищённых контактов.

3. Вредные привычки

Курение сбивает гормональный фон, алкоголь влияет на зачатие и вынашивание, наркотики нарушают цикл и фертильность.

4. Аборты

Они сказываются не только на теле, но и на психике женщины.

5. Экология

Загрязнённый воздух и вода могут вызывать гормональные сбои и генетические мутации.

Чтобы сохранить здоровье, Белкина рекомендует сбалансированное питание, физическую активность и личную гигиену. А ещё - регулярную диспансеризацию для женщин 18-49 лет. Она помогает вовремя выявить скрытые риски и снизить количество бесплодий, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Сущность репродуктивного здоровья — состояние полного соматического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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