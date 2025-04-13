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Не только для мышц: эта спортивная добавка показала шокирующий потенциал в борьбе с депрессией

Здоровье

Креатин, широко известный как спортивная добавка для повышения выносливости и эффективности тренировок, также демонстрирует неожиданный потенциал — в лечении депрессии. Такими данными поделился ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского Университета Алексей Шишкин.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Эксперт объяснил, что механизм его действия заключается в роли "энергетического буфера" для мышц. Креатин ускоряет восстановление молекул АТФ во время интенсивных нагрузок, что позволяет спортсменам дольше поддерживать высокий уровень активности. В случае депрессии, когда нарушается энергетический обмен в мозге, креатин, повышая уровень АТФ, помогает клеткам функционировать лучше.

Кроме того, креатин способствует синтезу серотонина и защищает дофаминовые нейроны, что снижает тревожность. В 2012 году исследование показало, что женщины с тяжелой формой депрессии испытывали улучшение настроения при сочетании креатина с традиционными препаратами.

Однако важно отметить, что креатин не является универсальным средством от депрессии. Его эффективность может варьироваться в зависимости от пола: у мужчин результаты менее выражены, чем у женщин. В редких случаях креатин может вызывать маниакальные эпизоды у людей с биполярным расстройством.

Необходимо помнить, что креатин не заменяет профессиональную медицинскую помощь, подчёркивает Газета.Ru.

"Но главное — креатин не заменяет антидепрессанты или психотерапию. Он может быть лишь вспомогательным инструментом, и принимать его без контроля врача опасно. Например, добавка способна усиливать действие одних препаратов и ослаблять другие", — добавил врач.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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