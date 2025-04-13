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Я — центр Вселенной: психолог назвала роковую установку единственных детей, ведущую к разводу

1:44
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук и профессор Вера Никишина отметила, что взрослые, которые были единственными детьми в семье, чаще разводятся.

Договор о расторжении брака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Договор о расторжении брака

По словам Никишиной, таким взрослым сложнее воспитывать двух и более детей, потому что у них редко формируются установки на многодетность. Психолог объяснила, что семьи с несколькими детьми имеют более широкий жизненный опыт, который помогает им развивать разнообразные стратегии адаптации.

Никишина добавила, что единственные дети в семье чаще проявляют индивидуалистические качества, такие как повышенная чувствительность к недостатку внимания и сосредоточенность на собственных потребностях. Взрослые часто возлагают на них большие надежды, что способствует формированию высокой самооценки и завышенных ожиданий.

"У них распространена поведенческая стратегия, которая проявляется в эгоцентризме, в формировании картины мира исключительно для себя любимого, по принципу я — центр Вселенной", — сказала Никишина.

Такое поведение может выражаться в избегании конфликтов, вместо того чтобы пытаться их решать, пишет Газета.Ru.

Психолог подчеркнула, что в многодетных семьях дети получают больше возможностей для развития адаптивных стратегий и эмоциональной поддержки. Если в семье преобладает атмосфера взаимодействия, это становится важным ресурсом для ребёнка. В то же время, единственные дети часто оказываются в более изолированных условиях, что ограничивает их доступ к таким ресурсам.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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