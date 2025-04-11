Эта простая рыба помогает клеткам стареть медленнее — и врач это подтверждает

Морская сельдь — это не просто вкусная рыба, но и настоящий "пакет здоровья" для пожилых. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему она заслуживает постоянного места в меню людей старшего возраста.
С возрастом наш организм начинает хуже усваивать белок из мяса. Это связано с изменениями в работе желудочно-кишечного тракта. В этом плане сельдь — настоящая находка: в ней легкоусвояемый белок, который переваривается полностью и не перегружает пищеварение.
"С возрастом клетки становятся жёсткими, хуже впускают питательные вещества и не справляются с очищением от продуктов распада. Омега-3 помогают вернуть им эластичность", — поясняет диетолог Елена Соломатина.
Не забывайте: даже полезный продукт может навредить, если не учитывать особенности здоровья. А ещё - добавьте к рациону физическую активность: упражнения на равновесие (например, стояние на одной ноге) снижают риск падений и травм, как сообщает сайт Москва 24.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
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