Эта простая рыба помогает клеткам стареть медленнее — и врач это подтверждает

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Морская сельдь — это не просто вкусная рыба, но и настоящий "пакет здоровья" для пожилых. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему она заслуживает постоянного места в меню людей старшего возраста.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Почему сельдь — это не просто рыба

С возрастом наш организм начинает хуже усваивать белок из мяса. Это связано с изменениями в работе желудочно-кишечного тракта. В этом плане сельдь — настоящая находка: в ней легкоусвояемый белок, который переваривается полностью и не перегружает пищеварение.

Что полезного в сельди

Омега-3 жирные кислоты

Поддерживают эластичность клеток, защищают сосуды и помогают замедлить образование атеросклеротических бляшек. Особенно важны при воспалении сосудов и риске высокого холестерина.

Витамин D

Находится в дефиците у большинства, особенно у женщин. Помогает укрепить кости и снизить риск остеопороза.

Витамины группы B, особенно B12

При его нехватке могут развиваться анемия, слабость и даже шаткость походки — частая проблема пожилых.

Йод

Необходим для работы щитовидной железы. Его дефицит может привести к снижению энергии и ухудшению памяти.

"С возрастом клетки становятся жёсткими, хуже впускают питательные вещества и не справляются с очищением от продуктов распада. Омега-3 помогают вернуть им эластичность", — поясняет диетолог Елена Соломатина.

Как правильно есть сельдь

Рекомендуемая порция - 150-200 г в день.

- 150-200 г в день. Лучший способ приготовления - запечённая или приготовленная на пару.

- запечённая или приготовленная на пару. Соленую сельдь следует исключить при гипертонии и склонности к отёкам.

Напоминание напоследок

Не забывайте: даже полезный продукт может навредить, если не учитывать особенности здоровья. А ещё - добавьте к рациону физическую активность: упражнения на равновесие (например, стояние на одной ноге) снижают риск падений и травм, как сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

