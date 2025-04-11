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Не спешите прятать шапки: как пережить резкое похолодание без последствий — секреты терапевта

1:26
Здоровье

Только москвичи привыкли к теплу и настроились на приход весны, как наступило резкое похолодание в апреле. Евгения Горбачева, врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета отмечает, что подобный контраст может иметь негативные последствия для здоровья.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Так, весной иммунитет зачастую ослаблен, и резкий перепад температур может привести к простудам. При минусовой температуре существует еще риск переохлаждения, особенно если легко одеться. Также такая погодная аномалия может "ударить" по сердечно-сосудистой системе, усугубить симптомы весенней аллергии, привести к обострению астмы. Похолодание может вызывать даже депрессию.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, Евгения Горбачева рекомендует соблюдать меры профилактики. Например, тепло одеваться, не забывать про шапки, шарфы и перчатки. Также стоит использовать увлажнители воздуха в помещениях, чтобы предотвратить сухость дыхательных путей. Не стоит забывать про занятия спортом и правильное питание. Включите в рацион продукты, в которых содержатся витамины C и D, а также цинк, они поддержат иммунную систему. Необходимо есть больше овощей, фруктов, орехов и цельнозерновых продуктов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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