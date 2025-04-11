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Золотое молоко: древний секрет крепкого сна и легкого похудения

2:08
Здоровье

Это не просто модный тренд из соцсетей, а проверенное веками аюрведическое средство. Теплый золотистый напиток на основе куркумы не только успокаивает нервы, но и ускоряет метаболизм. Правда ли, что он помогает худеть во сне? Разбираемся в его свойствах и даем простой рецепт.

чай
Фото: flickr.com by Wanna Be Creative, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
чай

Почему стоит пить золотое молоко перед сном

  • Улучшает сон
    Теплое молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина (гормона сна). А куркума и имбирь снимают стресс.
  • Ускоряет обмен веществ
    Комбинация специй (куркума, имбирь, корица, перец) усиливает пищеварение и помогает организму активнее сжигать жиры ночью.
  • Укрепляет иммунитет
    Куркумин в составе куркумы — мощный антиоксидант с противовоспалительным эффектом.

Как приготовить золотое молоко

Ингредиенты:

  • 2 стакана молока (коровьего или растительного)

  • 1 ч. л. куркумы

  • &frac12 ч. л. имбиря

  • &frac12 ч. л. корицы

  • &frac14 ч. л. черного перца (усиливает усвоение куркумина!)

  • 1 ч. л. кокосового или оливкового масла

  • 1 ч. л. меда (по желанию)

Приготовление:

  1. Нагрейте молоко на медленном огне.

  2. Добавьте все специи, кроме меда.

  3. Варите 10 минут, постоянно помешивая.

  4. В конце добавьте масло и мед (не кипятите!).

  5. Взбейте венчиком для нежной текстуры.

Пейте теплым за 1 час до сна.

5 причин включить золотое молоко в рацион

  1. Снижает тягу к сладкому (благодаря корице).
  2. Защищает от простуд за счет противовоспалительных свойств.
  3. Уменьшает вздутие живота (имбирь улучшает пищеварение).
  4. Разгоняет метаболизм - особенно полезно при похудении.
  5. Заменитель кофе - бодрит без кофеина за счет согревающего эффекта.

Важно: Для лучшего эффекта пейте курсом 2-3 недели.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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