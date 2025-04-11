Золотое молоко: древний секрет крепкого сна и легкого похудения

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Это не просто модный тренд из соцсетей, а проверенное веками аюрведическое средство. Теплый золотистый напиток на основе куркумы не только успокаивает нервы, но и ускоряет метаболизм. Правда ли, что он помогает худеть во сне? Разбираемся в его свойствах и даем простой рецепт.

Фото: flickr.com by Wanna Be Creative, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ чай

Почему стоит пить золотое молоко перед сном

Улучшает сон

Теплое молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина (гормона сна). А куркума и имбирь снимают стресс.

Теплое молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина (гормона сна). А куркума и имбирь снимают стресс. Ускоряет обмен веществ

Комбинация специй (куркума, имбирь, корица, перец) усиливает пищеварение и помогает организму активнее сжигать жиры ночью.

Комбинация специй (куркума, имбирь, корица, перец) усиливает пищеварение и помогает организму активнее сжигать жиры ночью. Укрепляет иммунитет

Куркумин в составе куркумы — мощный антиоксидант с противовоспалительным эффектом.

Как приготовить золотое молоко

Ингредиенты:

2 стакана молока (коровьего или растительного)

1 ч. л. куркумы

½ ч. л. имбиря

½ ч. л. корицы

¼ ч. л. черного перца (усиливает усвоение куркумина!)

1 ч. л. кокосового или оливкового масла

1 ч. л. меда (по желанию)

Приготовление:

Нагрейте молоко на медленном огне. Добавьте все специи, кроме меда. Варите 10 минут, постоянно помешивая. В конце добавьте масло и мед (не кипятите!). Взбейте венчиком для нежной текстуры.

Пейте теплым за 1 час до сна.

5 причин включить золотое молоко в рацион

Снижает тягу к сладкому (благодаря корице). Защищает от простуд за счет противовоспалительных свойств. Уменьшает вздутие живота (имбирь улучшает пищеварение). Разгоняет метаболизм - особенно полезно при похудении. Заменитель кофе - бодрит без кофеина за счет согревающего эффекта.

Важно: Для лучшего эффекта пейте курсом 2-3 недели.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

