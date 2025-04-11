Золотое молоко: древний секрет крепкого сна и легкого похудения

Это не просто модный тренд из соцсетей, а проверенное веками аюрведическое средство. Теплый золотистый напиток на основе куркумы не только успокаивает нервы, но и ускоряет метаболизм. Правда ли, что он помогает худеть во сне? Разбираемся в его свойствах и даем простой рецепт.
Ингредиенты:
2 стакана молока (коровьего или растительного)
1 ч. л. куркумы
½ ч. л. имбиря
½ ч. л. корицы
¼ ч. л. черного перца (усиливает усвоение куркумина!)
1 ч. л. кокосового или оливкового масла
1 ч. л. меда (по желанию)
Приготовление:
Нагрейте молоко на медленном огне.
Добавьте все специи, кроме меда.
Варите 10 минут, постоянно помешивая.
В конце добавьте масло и мед (не кипятите!).
Взбейте венчиком для нежной текстуры.
Пейте теплым за 1 час до сна.
Важно: Для лучшего эффекта пейте курсом 2-3 недели.
Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).
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