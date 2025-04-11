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От чашки кофе до сигареты: что на самом деле нельзя перед анализами крови

1:39
Здоровье

Точность результатов анализов и диагностики во многом зависит от правильной подготовки. Разные виды исследований требуют соблюдения определенных правил. Вот основные рекомендации:

Анализ мочи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анализ мочи

1. Анализы крови

  • Голодание: 8-12 часов до сдачи (особенно для глюкозы, холестерина, триглицеридов).

  • Вода: Можно и даже нужно пить — это облегчает забор крови.

  • Запрещено: Кофе, чай, алкоголь, курение.

2. Анализ мочи

  • Используется первая утренняя порция.

  • Перед сбором — тщательная гигиена.

  • Голодание не требуется.

3. Гастроскопия / колоноскопия

  • За день до процедуры — легкая диета (без клетчатки).

  • Полный отказ от еды и воды за 6-8 часов (риск рвоты при наркозе).

4. УЗИ брюшной полости

  • Не есть 6-8 часов до исследования.

  • Не пить (особенно при проверке печени и желчного пузыря).

  • Исключение: УЗИ почек и мочевого пузыря — нужно пить воду для наполнения.

5. Лучевая диагностика (КТ, МРТ, рентген)

  • Обычно не требует специальной подготовки.

  • При использовании контраста — возможен запрет на еду за 4-6 часов.

  • Воду пить можно, если не указано иное.

6. Гинекологические и гормональные исследования

  • Гормональные анализы сдаются утром, в определенные дни цикла.

  • Перед мазком — избегать интимных гелей и спринцеваний 2-3 дня.

Уточнения

У́зи (ивр. עוזי‎) — семейство пистолетов-пулемётов (ПП), выпускаемых израильским концерном Israel Military Industries (IMI). Название «Узи» было дано в честь конструктора оружия Узиэля Галя. Самый известный в мире пистолет-пулемёт.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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