От чашки кофе до сигареты: что на самом деле нельзя перед анализами крови

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Точность результатов анализов и диагностики во многом зависит от правильной подготовки. Разные виды исследований требуют соблюдения определенных правил. Вот основные рекомендации:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анализ мочи

1. Анализы крови

Голодание: 8-12 часов до сдачи (особенно для глюкозы, холестерина, триглицеридов).

Вода: Можно и даже нужно пить — это облегчает забор крови.

Запрещено: Кофе, чай, алкоголь, курение.

2. Анализ мочи

Используется первая утренняя порция .

Перед сбором — тщательная гигиена.

Голодание не требуется.

3. Гастроскопия / колоноскопия

За день до процедуры — легкая диета (без клетчатки).

Полный отказ от еды и воды за 6-8 часов (риск рвоты при наркозе).

4. УЗИ брюшной полости

Не есть 6-8 часов до исследования.

Не пить (особенно при проверке печени и желчного пузыря).

Исключение: УЗИ почек и мочевого пузыря — нужно пить воду для наполнения.

5. Лучевая диагностика (КТ, МРТ, рентген)

Обычно не требует специальной подготовки.

При использовании контраста — возможен запрет на еду за 4-6 часов .

Воду пить можно, если не указано иное.

6. Гинекологические и гормональные исследования

Гормональные анализы сдаются утром , в определенные дни цикла.

Перед мазком — избегать интимных гелей и спринцеваний 2-3 дня.

Уточнения

У́зи (ивр. עוזי‎) — семейство пистолетов-пулемётов (ПП), выпускаемых израильским концерном Israel Military Industries (IMI). Название «Узи» было дано в честь конструктора оружия Узиэля Галя. Самый известный в мире пистолет-пулемёт.

