От чашки кофе до сигареты: что на самом деле нельзя перед анализами крови

Точность результатов анализов и диагностики во многом зависит от правильной подготовки. Разные виды исследований требуют соблюдения определенных правил. Вот основные рекомендации:
Голодание: 8-12 часов до сдачи (особенно для глюкозы, холестерина, триглицеридов).
Вода: Можно и даже нужно пить — это облегчает забор крови.
Запрещено: Кофе, чай, алкоголь, курение.
Используется первая утренняя порция.
Перед сбором — тщательная гигиена.
Голодание не требуется.
За день до процедуры — легкая диета (без клетчатки).
Полный отказ от еды и воды за 6-8 часов (риск рвоты при наркозе).
Не есть 6-8 часов до исследования.
Не пить (особенно при проверке печени и желчного пузыря).
Исключение: УЗИ почек и мочевого пузыря — нужно пить воду для наполнения.
Обычно не требует специальной подготовки.
При использовании контраста — возможен запрет на еду за 4-6 часов.
Воду пить можно, если не указано иное.
Гормональные анализы сдаются утром, в определенные дни цикла.
Перед мазком — избегать интимных гелей и спринцеваний 2-3 дня.
У́зи (ивр. עוזי) — семейство пистолетов-пулемётов (ПП), выпускаемых израильским концерном Israel Military Industries (IMI). Название «Узи» было дано в честь конструктора оружия Узиэля Галя. Самый известный в мире пистолет-пулемёт.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.