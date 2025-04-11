Кулич без дрожжей: вкуснее, легче и безопаснее

Сладкий, ароматный кулич — главный символ Пасхи, который каждый год появляется на столах. Но, как выяснилось, традиционная дрожжевая выпечка может стать настоящим испытанием для организма, особенно для людей с чувствительным ЖКТ. В новом выпуске интернет-издания "Подмосковье Сегодня" врач-терапевт Зарема Тен объясняет, какой кулич лучше выбрать — и почему бездрожжевой вариант полезнее.
По словам специалиста, отказ от дрожжей — это не модный каприз, а осознанный шаг:
"В библейской традиции дрожжи символизируют "ветхий мир", а бездрожжевой кулич — чистоту и искренность. Это не просто десерт, а духовный выбор".
Кому особенно важно избегать дрожжей:
Дрожжи в сочетании с сахаром и жиром перегружают пищеварение. Особенно тяжело такая выпечка переносится в праздничные дни, когда организм и так работает "на полную".
Почему бездрожжевой кулич лучше
Такие куличи поднимаются с помощью яиц, соды или разрыхлителя. Они легче усваиваются, а ингредиенты — сливочное масло, сметана, орехи, сухофрукты, шафран - раскрываются ярче.
Текстура получается плотной, но нежной, а вкус — насыщенным. К тому же бездрожжевые рецепты легко адаптировать:
— без глютена (с миндальной мукой)
— без сахара (с эритритом)
— без животных продуктов (веганская версия)
Кули́ч — русское название пасхального хлеба.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.