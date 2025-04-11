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Кулич без дрожжей: вкуснее, легче и безопаснее

1:47
Здоровье

Сладкий, ароматный кулич главный символ Пасхи, который каждый год появляется на столах. Но, как выяснилось, традиционная дрожжевая выпечка может стать настоящим испытанием для организма, особенно для людей с чувствительным ЖКТ. В новом выпуске интернет-издания "Подмосковье Сегодня" врач-терапевт Зарема Тен объясняет, какой кулич лучше выбрать — и почему бездрожжевой вариант полезнее.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Кулич может навредить: врач объяснила, какой пасхальный хлеб стоит выбирать

По словам специалиста, отказ от дрожжей — это не модный каприз, а осознанный шаг:

"В библейской традиции дрожжи символизируют "ветхий мир", а бездрожжевой кулич — чистоту и искренность. Это не просто десерт, а духовный выбор".

Кому особенно важно избегать дрожжей:

  • Людям с грибковыми инфекциями (например, кандидозом)

  • Тем, кто страдает от раздражённого кишечника

  • При непереносимости дрожжей или склонности к изжоге и вздутию

Дрожжи в сочетании с сахаром и жиром перегружают пищеварение. Особенно тяжело такая выпечка переносится в праздничные дни, когда организм и так работает "на полную".

Почему бездрожжевой кулич лучше

Такие куличи поднимаются с помощью яиц, соды или разрыхлителя. Они легче усваиваются, а ингредиенты — сливочное масло, сметана, орехи, сухофрукты, шафран - раскрываются ярче.

Текстура получается плотной, но нежной, а вкус — насыщенным. К тому же бездрожжевые рецепты легко адаптировать:

без глютена (с миндальной мукой)
без сахара (с эритритом)
без животных продуктов (веганская версия)

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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