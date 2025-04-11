Гормоны не под контролем: эти 6 шагов всё меняют

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всё раздражает, не спится, настроение скачет, а кортизол зашкаливает? Возможно, дело не в характере, а в гормонах. В новом выпуске "Медпульс" диетолог Ханна Алдерсон рассказала, как поддерживать гормональный баланс и чувствовать себя лучше — всего за шесть простых шагов. Как держать гормоны под контролем: 6 шагов от эксперта

1. Уравновесьте уровень сахара

Главный враг гормонального баланса — инсулинорезистентность. Она повышает уровень эстрогена и провоцирует сбои.

Алдерсон советует:

— добавляйте белки и полезные жиры в каждый приём пищи

— ограничьте рафинированный сахар и быстрые углеводы

— ешьте больше клетчатки

2. Ешьте "радугу"

Цветные овощи и фрукты — это сырьё для гормонов: витамины, минералы, фитонутриенты.

Особенно важны:

— черника, киви — антиоксиданты

— брокколи, капуста — поддержка метаболизма эстрогена

— магний — для гормональной устойчивости

3. Заботьтесь о печени и кишечнике

Печень — центральный орган гормонального обмена, а кишечник влияет на всё, включая микробиом влагалища.

Ешьте:

— пребиотики (льняные семена, чеснок, лук)

— пробиотики (йогурт, кимчи, квашеная капуста)

— много клетчатки

4. Двигайтесь с умом

Комбинируйте силовые упражнения и кардио, но без фанатизма. Не тренируйтесь натощак — это повышает кортизол. Выбирайте активности, которые приносят радость.

5. Уважайте биоритмы

Гормоны любят режим. Утром — свет и активность, вечером — тишина и темнота. Выключайте гаджеты за час до сна и не сбивайте внутренние часы.

6. Не вините гормоны — слушайте их

Они — не враги. Это посланники, сигнализирующие, что телу нужна поддержка. Чем чётче вы слышите их язык, тем легче найти баланс.

Уточнения

Кортизо́л - стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

