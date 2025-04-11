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Гормоны не под контролем: эти 6 шагов всё меняют

2:06
Здоровье

Всё раздражает, не спится, настроение скачет, а кортизол зашкаливает? Возможно, дело не в характере, а в гормонах. В новом выпуске "Медпульс" диетолог Ханна Алдерсон рассказала, как поддерживать гормональный баланс и чувствовать себя лучше — всего за шесть простых шагов. Как держать гормоны под контролем: 6 шагов от эксперта

1. Уравновесьте уровень сахара
Главный враг гормонального баланса — инсулинорезистентность. Она повышает уровень эстрогена и провоцирует сбои.

Алдерсон советует:

— добавляйте белки и полезные жиры в каждый приём пищи
— ограничьте рафинированный сахар и быстрые углеводы
— ешьте больше клетчатки

2. Ешьте "радугу"
Цветные овощи и фрукты — это сырьё для гормонов: витамины, минералы, фитонутриенты.

Особенно важны:

— черника, киви — антиоксиданты
— брокколи, капуста — поддержка метаболизма эстрогена
— магний — для гормональной устойчивости

3. Заботьтесь о печени и кишечнике
Печень — центральный орган гормонального обмена, а кишечник влияет на всё, включая микробиом влагалища.

Ешьте:

— пребиотики (льняные семена, чеснок, лук)
— пробиотики (йогурт, кимчи, квашеная капуста)
— много клетчатки

4. Двигайтесь с умом
Комбинируйте силовые упражнения и кардио, но без фанатизма. Не тренируйтесь натощак — это повышает кортизол. Выбирайте активности, которые приносят радость.

5. Уважайте биоритмы
Гормоны любят режим. Утром — свет и активность, вечером — тишина и темнота. Выключайте гаджеты за час до сна и не сбивайте внутренние часы.

6. Не вините гормоны — слушайте их
Они — не враги. Это посланники, сигнализирующие, что телу нужна поддержка. Чем чётче вы слышите их язык, тем легче найти баланс.

Уточнения

Кортизо́л - стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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