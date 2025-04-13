Секрет стройности: этот совет подходит всем

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забываем про изнуряющие тренировки и строгие диеты — поддерживать вес можно проще, чем кажется. Эксперты называют универсальный способ, подходящий каждому.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Хотите сохранить вес без диет: всё решает одна привычка

Всё решает сбалансированное питание

Руководитель Центра компетенций Роскачества по функциональному питанию, Марьям Давлекамова, уверена: грамотно составленный рацион — ключ к стабильному весу и хорошему самочувствию.

"Достаточно правильно питаться, чтобы сохранить форму без жёстких ограничений", — объясняет эксперт.

Основные принципы:

Белки, клетчатка, витамины и минералы должны поступать в нужном объёме

должны поступать в нужном объёме Никакого избытка сахара, соли и трансжиров

Продукты должны быть функциональными - содержать минимум 15% суточной нормы полезных веществ в одной порции

Чтобы организм получал всё необходимое, важно употреблять:

цельнозерновые крупы

бобовые

овощи и зелень

нежирное мясо и рыбу

яйца

несладкие молочные продукты

орехи

Чем разнообразнее рацион — тем лучше для здоровья и веса. Не нужно искать волшебные таблетки: достаточно заботиться о питательности того, что вы едите ежедневно.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

