Секрет стройности: этот совет подходит всем

Забываем про изнуряющие тренировки и строгие диеты — поддерживать вес можно проще, чем кажется. Эксперты называют универсальный способ, подходящий каждому.
Всё решает сбалансированное питание
Руководитель Центра компетенций Роскачества по функциональному питанию, Марьям Давлекамова, уверена: грамотно составленный рацион — ключ к стабильному весу и хорошему самочувствию.
"Достаточно правильно питаться, чтобы сохранить форму без жёстких ограничений", — объясняет эксперт.
Основные принципы:
Чтобы организм получал всё необходимое, важно употреблять:
Чем разнообразнее рацион — тем лучше для здоровья и веса. Не нужно искать волшебные таблетки: достаточно заботиться о питательности того, что вы едите ежедневно.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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