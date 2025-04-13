Что происходит с организмом в дни геомагнитной активности

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головная боль, скачки давления, бессонница и тревога — магнитные бури для многих становятся настоящим испытанием. Особенно тяжело их переносят люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но есть простые способы смягчить воздействие.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Магнитные бури: как метеочувствительным людям помочь себе без таблеток

Главное — следить за давлением

Кандидат медицинских наук Константин Спахов напоминает: первое, о чём стоит позаботиться в дни геомагнитных всплесков, — артериальное давление. Оно может резко меняться, даже если обычно вы не испытываете проблем с сосудами.

"Измеряйте давление тонометром несколько раз в день. Если чувствуете себя плохо — откажитесь от физической нагрузки", — советует эксперт.

Во время магнитных бурь Спахов рекомендует исключить всё, что повышает давление:

соль и солёную пищу

кофе, крепкий чай, газировки, энергетики

алкоголь

стресс и перегрузки — как эмоциональные, так и физические

Даже здоровым людям в такие дни стоит вести себя осознаннее и внимательнее к своему самочувствию.

Если появляются такие симптомы, как сильное головокружение, резкая боль в груди, онемение конечностей или нестабильность давления — не медлите, вызывайте врача. Лучше перестраховаться, чем запустить серьёзную проблему.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



