Что происходит с организмом в дни геомагнитной активности

Головная боль, скачки давления, бессонница и тревога — магнитные бури для многих становятся настоящим испытанием. Особенно тяжело их переносят люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но есть простые способы смягчить воздействие.
Главное — следить за давлением
Кандидат медицинских наук Константин Спахов напоминает: первое, о чём стоит позаботиться в дни геомагнитных всплесков, — артериальное давление. Оно может резко меняться, даже если обычно вы не испытываете проблем с сосудами.
"Измеряйте давление тонометром несколько раз в день. Если чувствуете себя плохо — откажитесь от физической нагрузки", — советует эксперт.
Во время магнитных бурь Спахов рекомендует исключить всё, что повышает давление:
Даже здоровым людям в такие дни стоит вести себя осознаннее и внимательнее к своему самочувствию.
Если появляются такие симптомы, как сильное головокружение, резкая боль в груди, онемение конечностей или нестабильность давления — не медлите, вызывайте врача. Лучше перестраховаться, чем запустить серьёзную проблему.
Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
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