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Что происходит с организмом в дни геомагнитной активности

1:28
Здоровье

Головная боль, скачки давления, бессонница и тревога — магнитные бури для многих становятся настоящим испытанием. Особенно тяжело их переносят люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но есть простые способы смягчить воздействие.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

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Главное — следить за давлением

Кандидат медицинских наук Константин Спахов напоминает: первое, о чём стоит позаботиться в дни геомагнитных всплесков, — артериальное давление. Оно может резко меняться, даже если обычно вы не испытываете проблем с сосудами.

"Измеряйте давление тонометром несколько раз в день. Если чувствуете себя плохо — откажитесь от физической нагрузки", — советует эксперт.

Во время магнитных бурь Спахов рекомендует исключить всё, что повышает давление:

  • соль и солёную пищу
  • кофе, крепкий чай, газировки, энергетики
  • алкоголь
  • стресс и перегрузки — как эмоциональные, так и физические

Даже здоровым людям в такие дни стоит вести себя осознаннее и внимательнее к своему самочувствию.

Если появляются такие симптомы, как сильное головокружение, резкая боль в груди, онемение конечностей или нестабильность давления — не медлите, вызывайте врача. Лучше перестраховаться, чем запустить серьёзную проблему.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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