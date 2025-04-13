Почему весна — не лучшее время для будущих родителей

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1:44
Здоровье

Оказывается, не только питание и спорт влияют на массу тела. Японские учёные выяснили: время зачатия может предопределить, склонны ли вы к набору веса — ещё до рождения.

Ножки младенца
Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ножки младенца

Когда вы родились — осенью или весной: это может повлиять на вашу фигуру

Исследователи из Университета Тохоку проанализировали здоровье 683 человек в возрасте от 3 до 78 лет и выявили интересную закономерность:
люди, рождённые осенью, реже страдают от лишнего веса и жира вокруг внутренних органов, чем те, кто появился на свет весной.

Всё дело в температуре зачатия

Ключевым фактором оказалась температура окружающей среды в момент зачатия. Если зачатие происходило зимой — в условиях холода, — у будущего ребёнка чаще формируется повышенная активность бурой жировой ткани, которая:

  • отвечает за сжигание калорий
  • регулирует теплообмен
  • повышает общий уровень энергозатрат

В итоге такие люди имеют ниже индекс массы тела (ИМТ) и меньше висцерального жира.

Мужской фактор

Интересный поворот: учёные считают, что именно мужские половые клетки (сперматозоиды) чувствительны к температурным перепадам и могут "передавать" информацию об окружающей среде в момент зачатия.

Особенно сильный эффект был зафиксирован у тех, чьи родители столкнулись с большими суточными колебаниями температур в период до зачатия.

Это не повод пересматривать дату рождения, но точно — интересный факт для размышления о том, насколько глубоко внешняя среда влияет на наше тело ещё до появления на свет.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Автор Дмитрий Тезнев
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