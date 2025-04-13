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Не стирайте эту вещь дома — ваша машинка может не пережить

1:26
Здоровье

Удобно закинуть всё в машинку и забыть. Но одна, казалось бы, безобидная вещь может серьёзно повредить технику уже после нескольких стирок.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Эта одна вещь может сломать вашу стиральную машину — не стирайте её дома

Скотт Флинт, специалист по ремонту бытовой техники, предупреждает: коврики для ванной — настоящая угроза для стиральной машины, особенно моделей с фронтальной загрузкой.

"Я видел множество машин, которые вышли из строя после стирки обычных ковриков", — говорит Флинт.

Почему коврик — это проблема? Причин сразу несколько:

  • Вес. Коврики впитывают большое количество воды, становясь в разы тяжелее. Подшипники и барабан могут просто не выдержать перегрузки.

  • Разрыв ткани. При высокой скорости отжима коврик может порваться на куски.

  • Засоры. Эти кусочки легко попадают в двигатель и фильтры, вызывая серьёзные поломки.

Даже если машинка переживёт одну стирку — регулярные нагрузки могут привести к преждевременному выходу из строя.

Флинт советует не рисковать и сдавать коврики в химчистку или прачечную, где есть профессиональное оборудование, рассчитанное на такую нагрузку.

Берегите свою технику — и кошелёк. Ведь ремонт стиральной машины обойдётся дороже, чем профессиональная стирка одного коврика.

Уточнения

Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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