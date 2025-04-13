Не стирайте эту вещь дома — ваша машинка может не пережить

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удобно закинуть всё в машинку и забыть. Но одна, казалось бы, безобидная вещь может серьёзно повредить технику уже после нескольких стирок.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Эта одна вещь может сломать вашу стиральную машину — не стирайте её дома

Скотт Флинт, специалист по ремонту бытовой техники, предупреждает: коврики для ванной — настоящая угроза для стиральной машины, особенно моделей с фронтальной загрузкой.

"Я видел множество машин, которые вышли из строя после стирки обычных ковриков", — говорит Флинт.

Почему коврик — это проблема? Причин сразу несколько:

Вес. Коврики впитывают большое количество воды, становясь в разы тяжелее. Подшипники и барабан могут просто не выдержать перегрузки.

Коврики впитывают большое количество воды, становясь в разы тяжелее. Подшипники и барабан могут просто не выдержать перегрузки. Разрыв ткани. При высокой скорости отжима коврик может порваться на куски.

При высокой скорости отжима коврик может порваться на куски. Засоры. Эти кусочки легко попадают в двигатель и фильтры, вызывая серьёзные поломки.

Даже если машинка переживёт одну стирку — регулярные нагрузки могут привести к преждевременному выходу из строя.

Флинт советует не рисковать и сдавать коврики в химчистку или прачечную, где есть профессиональное оборудование, рассчитанное на такую нагрузку.

Берегите свою технику — и кошелёк. Ведь ремонт стиральной машины обойдётся дороже, чем профессиональная стирка одного коврика.

Уточнения

Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

