Не стирайте эту вещь дома — ваша машинка может не пережить

Удобно закинуть всё в машинку и забыть. Но одна, казалось бы, безобидная вещь может серьёзно повредить технику уже после нескольких стирок.
Скотт Флинт, специалист по ремонту бытовой техники, предупреждает: коврики для ванной — настоящая угроза для стиральной машины, особенно моделей с фронтальной загрузкой.
"Я видел множество машин, которые вышли из строя после стирки обычных ковриков", — говорит Флинт.
Почему коврик — это проблема? Причин сразу несколько:
Даже если машинка переживёт одну стирку — регулярные нагрузки могут привести к преждевременному выходу из строя.
Флинт советует не рисковать и сдавать коврики в химчистку или прачечную, где есть профессиональное оборудование, рассчитанное на такую нагрузку.
Берегите свою технику — и кошелёк. Ведь ремонт стиральной машины обойдётся дороже, чем профессиональная стирка одного коврика.
Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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