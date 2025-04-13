Эта головная боль может разрушить жизнь — и вы не узнаете сразу

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что головная боль — обычное дело: стресс, усталость, недосып. Но хронические боли могут быть симптомом редкого и опасного заболевания мозга, предупреждает врач Ахмед Абд Элбари.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Постоянные головные боли: это может быть тревожный сигнал

Что такое аномалия Киари

Это редкая неврологическая патология, при которой часть головного мозга смещается в спинномозговой канал. Болезнь встречается примерно у 1 из 1000 человек, но часто остаётся недиагностированной — симптомы маскируются под обычные головные боли.

Обратите внимание, если головные боли:

усиливаются при кашле, чихании или наклонах

сопровождаются головокружением, болью в шее, тошнотой, бессонницей, трудностями с глотанием или даже депрессией

возникают регулярно, без видимой причины

В тяжёлых случаях возможны судороги, проблемы с мочеиспусканием и потеря чувствительности. Один из наиболее серьёзных рисков — развитие сирингомиелии, при которой повреждается спинной мозг.

Почему важно не тянуть

Аномалия Киари может прогрессировать медленно, но последствия — серьёзные. Вовремя поставленный диагноз позволяет контролировать состояние, снизить боль и предотвратить осложнения. Некоторые случаи требуют хирургического вмешательства, другие - наблюдения и медикаментозной поддержки.

Если вы или ваши близкие сталкиваетесь с похожими симптомами, не откладывайте визит к неврологу. Головная боль — это не всегда просто головная боль.

Уточнения

Невроло́гия - группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.



Невроло́гия - группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

