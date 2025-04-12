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Почему ваш чай становится горьким — причина в привычке

1:40
Здоровье

Если вы любите пить чай "по-настоящему", будьте осторожны: разогрев в микроволновке может всё испортить. Учёные из Великобритании разошлись во мнениях, но один из них дал чайной теме особенно яркую оценку.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Почему не стоит разогревать чай в микроволновке: мнение учёных

Профессор Марк Миодовник из Лондонского университетского колледжа уверен: чай из микроволновки — это катастрофа для вкуса. Он называет такой напиток "ужасным" и признаётся: хуже может быть только кофе на высоте 10 000 метров.

Причина — в физике нагрева. При повторном подогреве чай теряет тонкие ароматы, и его вкус становится плоским, а иногда даже горьким. Это особенно заметно у зелёного и чёрного чая, которые чувствительны к перегреву.

Вторая сторона чашки

Однако профессор Крис Бадд из Университета Бата считает иначе: в техническом плане микроволновка вполне справляется с задачей. Вода хорошо поглощает микроволны, а конвекционные потоки внутри чашки помогают равномерному нагреву.

Тем не менее он предупреждает: керамические кружки могут сильно раскаляться, особенно если в них осталась небольшая порция чая. Это может привести к ожогам — ещё один аргумент в пользу осторожности.

Итог? На вкус и цвет…

Если вы гурман — лучше не рисковать. Заварите свежую чашку, чтобы получить максимум аромата. А если нужно просто согреть руки — микроволновка подойдёт. Главное — не переусердствовать и не забывать про горячую керамику.

Уточнения

Микроволно́вая печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Ниязов Аслан
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