Почему ваш чай становится горьким — причина в привычке

Если вы любите пить чай "по-настоящему", будьте осторожны: разогрев в микроволновке может всё испортить. Учёные из Великобритании разошлись во мнениях, но один из них дал чайной теме особенно яркую оценку.
Профессор Марк Миодовник из Лондонского университетского колледжа уверен: чай из микроволновки — это катастрофа для вкуса. Он называет такой напиток "ужасным" и признаётся: хуже может быть только кофе на высоте 10 000 метров.
Причина — в физике нагрева. При повторном подогреве чай теряет тонкие ароматы, и его вкус становится плоским, а иногда даже горьким. Это особенно заметно у зелёного и чёрного чая, которые чувствительны к перегреву.
Вторая сторона чашки
Однако профессор Крис Бадд из Университета Бата считает иначе: в техническом плане микроволновка вполне справляется с задачей. Вода хорошо поглощает микроволны, а конвекционные потоки внутри чашки помогают равномерному нагреву.
Тем не менее он предупреждает: керамические кружки могут сильно раскаляться, особенно если в них осталась небольшая порция чая. Это может привести к ожогам — ещё один аргумент в пользу осторожности.
Итог? На вкус и цвет…
Если вы гурман — лучше не рисковать. Заварите свежую чашку, чтобы получить максимум аромата. А если нужно просто согреть руки — микроволновка подойдёт. Главное — не переусердствовать и не забывать про горячую керамику.
Микроволно́вая печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.
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