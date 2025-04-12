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Забудьте про стресс — просто ухаживайте за растениями

1:40
Здоровье

Хотите стать счастливее, спокойнее и здоровее? Возьмите в руки лейку и перчатки. Новое исследование подтвердило: садоводство — это не просто хобби, а терапия с доказанным эффектом.

обработка сада
Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain
обработка сада

Секрет здоровья — в саду: учёные доказали, что садоводство лечит

40 лет исследований — и однозначный вывод

Учёные из Университета сельскохозяйственных наук в Клуже и Королевского колледжа Лондона проанализировали десятки научных работ за 40 лет. Вывод: садоводство снижает уровень тревожности и депрессии, улучшает настроение и когнитивные способности. Участники садовых программ отметили повышение общего благополучия на 55 %.

Как это работает:

  • Физическая активность во время работы в саду запускает выработку эндорфинов и уменьшает воспалительные процессы

  • Контакт с природой снижает стресс и улучшает концентрацию

  • Уход за растениями помогает развивать осознанность и успокаивает

  • Общение с другими в садовых клубах укрепляет чувство принадлежности и уменьшает одиночество

Польза в любом возрасте

Особенно заметен эффект у пожилых: они отмечают улучшение памяти и настроения, снижение тревожности и большей активности. Люди с хроническими заболеваниями также чувствуют себя лучше благодаря более подвижному образу жизни и улучшенному питанию.

Даже при психических расстройствах садоводство даёт положительный эффект — без лекарств и побочек. А по предыдущим данным, детям оно помогает лучше концентрироваться и учиться.

Уточнения

Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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