Забудьте про стресс — просто ухаживайте за растениями

Хотите стать счастливее, спокойнее и здоровее? Возьмите в руки лейку и перчатки. Новое исследование подтвердило: садоводство — это не просто хобби, а терапия с доказанным эффектом.
40 лет исследований — и однозначный вывод
Учёные из Университета сельскохозяйственных наук в Клуже и Королевского колледжа Лондона проанализировали десятки научных работ за 40 лет. Вывод: садоводство снижает уровень тревожности и депрессии, улучшает настроение и когнитивные способности. Участники садовых программ отметили повышение общего благополучия на 55 %.
Как это работает:
Польза в любом возрасте
Особенно заметен эффект у пожилых: они отмечают улучшение памяти и настроения, снижение тревожности и большей активности. Люди с хроническими заболеваниями также чувствуют себя лучше благодаря более подвижному образу жизни и улучшенному питанию.
Даже при психических расстройствах садоводство даёт положительный эффект — без лекарств и побочек. А по предыдущим данным, детям оно помогает лучше концентрироваться и учиться.
Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.