Режим сна — ключ к психическому здоровью

Любите засиживаться допоздна? Учёные предупреждают: у "сов" выше риск впасть в депрессию. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, проливает свет на связь между вечерним хронотипом и психическим здоровьем.

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Плохие новости для "сов": поздний сон может привести к депрессии

Команда под руководством Саймона Эванса из Университета Суррея (Великобритания) изучила данные 546 студентов. Исследователи оценивали привычки сна, уровень осознанности, склонность к самокопанию, частоту употребления алкоголя, а также симптомы депрессии и тревожности.

Результат: студенты-"совы" чаще сталкиваются с признаками депрессии, чем их сверстники-жаворонки. Различия, по мнению учёных, объясняются сразу несколькими факторами:

"Совы" спят хуже , чем "жаворонки"

, чем "жаворонки" У них ниже уровень осознанности - важного ресурса для психической устойчивости

- важного ресурса для психической устойчивости Чаще наблюдается повышенное потребление алкоголя

Все эти элементы — качество сна, внимательность и образ жизни - взаимосвязаны и усиливают влияние вечернего хронотипа на психическое состояние.

Авторы подчёркивают: вмешательства в режим сна могут снизить риск депрессии, особенно среди молодёжи. Ведь именно студенты и молодые взрослые чаще всего относятся к категории "сов".

Ранние подъёмы, регулярный график, внимательность к себе - пусть и не революционные советы, но, как показывает наука, весьма эффективные.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

