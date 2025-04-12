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Режим сна — ключ к психическому здоровью

Здоровье

Любите засиживаться допоздна? Учёные предупреждают: у "сов" выше риск впасть в депрессию. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, проливает свет на связь между вечерним хронотипом и психическим здоровьем.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Плохие новости для "сов": поздний сон может привести к депрессии

Команда под руководством Саймона Эванса из Университета Суррея (Великобритания) изучила данные 546 студентов. Исследователи оценивали привычки сна, уровень осознанности, склонность к самокопанию, частоту употребления алкоголя, а также симптомы депрессии и тревожности.

Результат: студенты-"совы" чаще сталкиваются с признаками депрессии, чем их сверстники-жаворонки. Различия, по мнению учёных, объясняются сразу несколькими факторами:

  • "Совы" спят хуже, чем "жаворонки"

  • У них ниже уровень осознанности - важного ресурса для психической устойчивости

  • Чаще наблюдается повышенное потребление алкоголя

Все эти элементы — качество сна, внимательность и образ жизни - взаимосвязаны и усиливают влияние вечернего хронотипа на психическое состояние.

Авторы подчёркивают: вмешательства в режим сна могут снизить риск депрессии, особенно среди молодёжи. Ведь именно студенты и молодые взрослые чаще всего относятся к категории "сов".

Ранние подъёмы, регулярный график, внимательность к себе - пусть и не революционные советы, но, как показывает наука, весьма эффективные.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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