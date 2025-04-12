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Что съесть перед сном, чтобы не ворочаться полночи

1:26
Здоровье

Когда речь заходит о позднем ужине, большинство людей стараются ограничиться лёгкими перекусами — и зря. Есть блюда, которые не только не мешают сну, но и помогают уснуть крепче и быстрее.

Овсянка
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Овсянка

Что съесть перед сном, чтобы уснуть быстрее: ответ — неожиданно прост

Неожиданный герой вечера — каша

Диетолог Бен Бантинг развенчал миф о каше как исключительно утреннем блюде. По его словам, каша — идеальный вечерний перекус, особенно если вы хотите расслабиться и быстро заснуть.

Всё дело в составе:

  • Фосфор и кремний — снижают тревожность
  • Калий и магний — расслабляют мышцы
  • Кальций — участвует в выработке мелатонина
  • Кремний — благоприятно влияет на нервную систему

Такой коктейль минералов помогает телу настроиться на отдых и облегчает засыпание.

Дополните рацион "сонными" продуктами

Чтобы эффект был ещё лучше, сочетайте кашу с продуктами, стимулирующими выработку мелатонина - гормона сна:

  • Вишня - натуральный источник мелатонина
  • Бананы - содержат магний и серотонин
  • Цельнозерновой хлеб - помогает стабилизировать уровень сахара
  • Молочные продукты - источник триптофана и кальция

Главное — не переедать и не есть за 15 минут до сна. Дайте организму время переварить — и тогда сон будет спокойным и восстанавливающим.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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