Что съесть перед сном, чтобы не ворочаться полночи

Когда речь заходит о позднем ужине, большинство людей стараются ограничиться лёгкими перекусами — и зря. Есть блюда, которые не только не мешают сну, но и помогают уснуть крепче и быстрее.
Неожиданный герой вечера — каша
Диетолог Бен Бантинг развенчал миф о каше как исключительно утреннем блюде. По его словам, каша — идеальный вечерний перекус, особенно если вы хотите расслабиться и быстро заснуть.
Всё дело в составе:
Такой коктейль минералов помогает телу настроиться на отдых и облегчает засыпание.
Дополните рацион "сонными" продуктами
Чтобы эффект был ещё лучше, сочетайте кашу с продуктами, стимулирующими выработку мелатонина - гормона сна:
Главное — не переедать и не есть за 15 минут до сна. Дайте организму время переварить — и тогда сон будет спокойным и восстанавливающим.
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.