Что съесть перед сном, чтобы не ворочаться полночи

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь заходит о позднем ужине, большинство людей стараются ограничиться лёгкими перекусами — и зря. Есть блюда, которые не только не мешают сну, но и помогают уснуть крепче и быстрее.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Овсянка

Что съесть перед сном, чтобы уснуть быстрее: ответ — неожиданно прост

Неожиданный герой вечера — каша

Диетолог Бен Бантинг развенчал миф о каше как исключительно утреннем блюде. По его словам, каша — идеальный вечерний перекус, особенно если вы хотите расслабиться и быстро заснуть.

Всё дело в составе:

Фосфор и кремний — снижают тревожность

Калий и магний — расслабляют мышцы

Кальций — участвует в выработке мелатонина

Кремний — благоприятно влияет на нервную систему

Такой коктейль минералов помогает телу настроиться на отдых и облегчает засыпание.

Дополните рацион "сонными" продуктами

Чтобы эффект был ещё лучше, сочетайте кашу с продуктами, стимулирующими выработку мелатонина - гормона сна:

Вишня - натуральный источник мелатонина

- натуральный источник мелатонина Бананы - содержат магний и серотонин

- содержат магний и серотонин Цельнозерновой хлеб - помогает стабилизировать уровень сахара

- помогает стабилизировать уровень сахара Молочные продукты - источник триптофана и кальция

Главное — не переедать и не есть за 15 минут до сна. Дайте организму время переварить — и тогда сон будет спокойным и восстанавливающим.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

