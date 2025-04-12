Этот механизм в голове меняет всё, что мы знали о памяти

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваша память — это не хранилище с полками, а живая сеть, в которой каждое воспоминание связано с другим. Учёные всё глубже проникают в тайны того, как именно мозг кодирует, хранит и объединяет наш опыт.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Память как паутина: как мозг связывает воспоминания в единую сеть

Не один нейрон — а целая команда

Доктор Томас Райан из Тринити-колледжа (Дублин) изучает энграммные клетки - нейроны, отвечающие за формирование воспоминаний. Согласно его исследованиям, каждое воспоминание — это уникальный паттерн нейронной активности, который можно активировать даже спустя время.

Но главное открытие: активировав одно воспоминание, мозг может автоматически "подключить" другое. Это доказывает, что память — не изолированное явление, а распределённая сеть взаимосвязанных элементов.

Белок, который всё связывает

Группа доктора Клары Ортега-де Сан Луис пошла дальше: с помощью оптогенетики они обнаружили, что белок PSD-95 играет ключевую роль в создании нейронных связей. Если его уровень снижается — мозг хуже обучается и запоминает.

Это может объяснять, почему некоторые состояния, влияющие на этот белок, нарушают когнитивные функции - от обучения до воспоминаний.

Память не стирается — она обновляется

Новейшие данные опровергают старую теорию, будто новые воспоминания вытесняют старые. Всё наоборот: мозг встроенно обновляет "архив", интегрируя свежие данные в существующие структуры. Это позволяет нам не только запоминать, но и переосмысливать прошлое сквозь призму нового опыта.

Эти открытия могут привести к прорывам в лечении болезней памяти и разработке методов улучшения когнитивных способностей.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

