Ваш иммунитет можно включить… щелчком пальцев

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что для укрепления здоровья нужны серьёзные усилия: спортзал, процедуры, режим. Но правда в том, что иногда мелочи работают лучше, чем глобальные перемены. Главное — регулярность.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина улыбается

Несколько минут в день — и иммунитет скажет спасибо

Здоровье любит ритуалы

Всё просто: выберите 2-3 коротких действия, которые приятно выполнять каждый день. Это могут быть:

осознанное дыхание - 3 минуты тишины и глубоких вдохов

- 3 минуты тишины и глубоких вдохов пение любимой песни - вибрация улучшает настроение и кровообращение

- вибрация улучшает настроение и кровообращение лёгкое постукивание пальцами по телу - техника, стимулирующая нервную систему

- техника, стимулирующая нервную систему орехи на перекус - пара штук укрепляют сердце и иммунитет

- пара штук укрепляют сердце и иммунитет горячая ванна перед сном - расслабляет и улучшает сон

Даже пара минут внимания к себе в день активизирует защитные механизмы организма. И самое приятное: вы не только заботитесь о здоровье, но и получаете удовольствие.

Микропривычки = макроэффект

Наше тело ценит не масштаб, а повторение. Высыпаться, пить воду, не забывать улыбаться — всё это работает как защита от усталости, стресса и снижения иммунитета.

И не бойтесь менять ритуалы! Иногда перемены — это лучшее, что вы можете сделать для себя. Главное — слушать своё тело и действовать с заботой.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

