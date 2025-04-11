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Ваш иммунитет можно включить… щелчком пальцев

1:26
Здоровье

Кажется, что для укрепления здоровья нужны серьёзные усилия: спортзал, процедуры, режим. Но правда в том, что иногда мелочи работают лучше, чем глобальные перемены. Главное — регулярность.

Мужчина улыбается
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина улыбается

Несколько минут в день — и иммунитет скажет спасибо

Здоровье любит ритуалы

Всё просто: выберите 2-3 коротких действия, которые приятно выполнять каждый день. Это могут быть:

  • осознанное дыхание - 3 минуты тишины и глубоких вдохов

  • пение любимой песни - вибрация улучшает настроение и кровообращение

  • лёгкое постукивание пальцами по телу - техника, стимулирующая нервную систему

  • орехи на перекус - пара штук укрепляют сердце и иммунитет

  • горячая ванна перед сном - расслабляет и улучшает сон

Даже пара минут внимания к себе в день активизирует защитные механизмы организма. И самое приятное: вы не только заботитесь о здоровье, но и получаете удовольствие.

Микропривычки = макроэффект

Наше тело ценит не масштаб, а повторение. Высыпаться, пить воду, не забывать улыбаться — всё это работает как защита от усталости, стресса и снижения иммунитета.

И не бойтесь менять ритуалы! Иногда перемены — это лучшее, что вы можете сделать для себя. Главное — слушать своё тело и действовать с заботой.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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