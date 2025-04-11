Один продукт, который может изменить всё при диабете 2 типа

Контроль уровня сахара в крови — ключевая задача для людей с диабетом 2 типа. Но что, если решение проще, чем кажется? Учёные выяснили: всего одна доступная закуска может заметно снизить уровень глюкозы уже через полтора часа после приёма пищи.
Ответ — миндаль. Да-да, самый обычный, несолёный, сырой миндаль. Исследование под руководством доктора Рэйчел Браун показало: горсть орехов в качестве перекуса смягчает скачок сахара в крови, особенно если употребить его между основными приёмами пищи.
«Наше исследование показало, что миндаль эффективно снижает уровень глюкозы после перекуса», — подчёркивает доктор Браун.
Миндаль богат:
Кроме того, он не вызывает резких скачков инсулина, что делает его идеальной закуской для диабетиков.
Как употреблять:
Простое решение — реальный эффект
Диабет 2 типа может привести к серьёзным осложнениям: от повреждения сосудов до потери чувствительности. Но даже такой мелкий шаг, как включение миндаля в рацион, способен снизить риски — и всего за 90 минут после перекуса.
Миндаль - съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.
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