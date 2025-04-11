Один продукт, который может изменить всё при диабете 2 типа

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контроль уровня сахара в крови — ключевая задача для людей с диабетом 2 типа. Но что, если решение проще, чем кажется? Учёные выяснили: всего одна доступная закуска может заметно снизить уровень глюкозы уже через полтора часа после приёма пищи.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Диабет 2 типа: этот простой перекус снижает сахар в крови всего за 90 минут

Ответ — миндаль. Да-да, самый обычный, несолёный, сырой миндаль. Исследование под руководством доктора Рэйчел Браун показало: горсть орехов в качестве перекуса смягчает скачок сахара в крови, особенно если употребить его между основными приёмами пищи.

«Наше исследование показало, что миндаль эффективно снижает уровень глюкозы после перекуса», — подчёркивает доктор Браун.

Миндаль богат:

клетчаткой — замедляет всасывание сахара

— замедляет всасывание сахара белком — стабилизирует уровень глюкозы

— стабилизирует уровень глюкозы здоровыми жирами — улучшает метаболизм

Кроме того, он не вызывает резких скачков инсулина, что делает его идеальной закуской для диабетиков.

Как употреблять:

Ешьте небольшую порцию (20–25 г) между приёмами пищи Выбирайте сырой или запечённый миндаль без соли и сахара Не заменяйте им основное питание — это именно перекус

Простое решение — реальный эффект

Диабет 2 типа может привести к серьёзным осложнениям: от повреждения сосудов до потери чувствительности. Но даже такой мелкий шаг, как включение миндаля в рацион, способен снизить риски — и всего за 90 минут после перекуса.

Уточнения

Миндаль - съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.

