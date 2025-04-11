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Один продукт, который может изменить всё при диабете 2 типа

1:41
Здоровье

Контроль уровня сахара в крови — ключевая задача для людей с диабетом 2 типа. Но что, если решение проще, чем кажется? Учёные выяснили: всего одна доступная закуска может заметно снизить уровень глюкозы уже через полтора часа после приёма пищи.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Диабет 2 типа: этот простой перекус снижает сахар в крови всего за 90 минут

Ответ — миндаль. Да-да, самый обычный, несолёный, сырой миндаль. Исследование под руководством доктора Рэйчел Браун показало: горсть орехов в качестве перекуса смягчает скачок сахара в крови, особенно если употребить его между основными приёмами пищи.

«Наше исследование показало, что миндаль эффективно снижает уровень глюкозы после перекуса», — подчёркивает доктор Браун.

Миндаль богат:

  • клетчаткой — замедляет всасывание сахара
  • белком — стабилизирует уровень глюкозы
  • здоровыми жирами — улучшает метаболизм

Кроме того, он не вызывает резких скачков инсулина, что делает его идеальной закуской для диабетиков.

Как употреблять:

  1. Ешьте небольшую порцию (20–25 г) между приёмами пищи

  2. Выбирайте сырой или запечённый миндаль без соли и сахара

  3. Не заменяйте им основное питание — это именно перекус

Простое решение — реальный эффект

Диабет 2 типа может привести к серьёзным осложнениям: от повреждения сосудов до потери чувствительности. Но даже такой мелкий шаг, как включение миндаля в рацион, способен снизить риски — и всего за 90 минут после перекуса.

Уточнения

Миндаль - съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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