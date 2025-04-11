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Молодой мозг в любом возрасте: 8 продуктов, которые сохраняют ум ясным и активным

3:37
Здоровье

Все мы мечтаем прожить долгую жизнь. Но важно не только прожить больше лет, а прожить их в ясном уме и с крепким здоровьем. Вряд ли кто-то хочет встретить старость прикованным к постели или теряя когнитивные способности. Чтобы оставаться бодрым как телом, так и разумом, огромное значение имеет то, что мы едим.

Пенсионер за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер за рулем

И если влияние питания на физическое здоровье давно признано, то его значение для здоровья мозга до сих пор недооценивается. Между тем, всё, что мы употребляем в пищу, питает не только мышцы и органы, но и клетки головного мозга. В Медпульсе уверены: если мы питаем их правильно — поддерживаем ясность мышления. Питаем неправильно — закладываем проблемы на годы вперёд.

Неудивительно, что среди тех, кто доживает до ста лет, практически нет людей с ожирением. Но какие именно продукты действительно помогают сохранять мозг молодым и активным?

По мнению специалистов, в рационе обязательно должны присутствовать 8 продуктов, которые оказывают прямое влияние на когнитивные функции. Причём их польза ощущается не только в долгосрочной перспективе — ясность ума, улучшение концентрации и энергии можно почувствовать уже в ближайшее время.

Эти 8 продуктов стоит есть каждый день:

1. Жирная рыба

Семга, скумбрия, сардины — всё это источники полезных жиров Омега-3, которые важны не только для сердца, но и для мозга. Они снижают воспаление и помогают замедлить возрастные изменения в нейронах.

2. Листовая зелень

Шпинат, капуста, мангольд, салат — богаты клетчаткой и лютеином, мощным антиоксидантом, который помогает сохранить мозг молодым и защищает от окислительного стресса.

3. Помидоры

Содержат ликопин — один из самых сильных природных антиоксидантов, который защищает клетки мозга от разрушения.

4. Куркума

Одна из самых мощных противовоспалительных специй.

"Куркума способна блокировать образование амилоидных бляшек в мозге — тех самых, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера", — отмечают исследователи.
Идеальный способ употребления — золотое молоко: тёплый напиток с куркумой и молоком или растительной альтернативой.

5. Имбирь

Обладает антиоксидантным действием, улучшает кровообращение и стимулирует мозговую активность. Отлично сочетается с рыбой, овощами и в смузи.

6. Оливковое масло extra virgin

Богато мононенасыщенными жирами, снижает уровень "плохого" холестерина и защищает мозг от воспалений и старения.

7. Зелёный чай

Содержит катехины — вещества, способные защищать белое вещество мозга от повреждений, связанных с деменцией.

8. Кукуруза

По данным учёных, кукурузные зёрна не только питают мозг, но и помогают дольше оставаться сытыми, уменьшая тягу к вредным сладостям и снекам, которые разрушают когнитивное здоровье.

Рацион, богатый этими продуктами, может стать настоящим щитом для мозга. Он не только снижает риск деменции, но и повышает внимание, концентрацию и настроение. Придерживаться такой диеты легко — и с каждым днём вы будете чувствовать себя лучше как физически, так и ментально.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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