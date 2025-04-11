ГЭРБ и бессонница: опасная связь, которую нельзя игнорировать

Бессонные ночи, жжение в груди, ком в горле и утренний кашель — всё это может быть следствием гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ). Это воспалительное состояние, при котором желудочный сок попадает в пищевод и вызывает дискомфорт, особенно в положении лёжа.
Причина рефлюкса - слабость нижнего пищеводного сфинктера, клапана между желудком и пищеводом. В норме он закрывается после еды, не давая кислоте подняться. Но если его работа нарушена, кислота раздражает чувствительные слизистые оболочки.
Основные симптомы:
ГЭРБ может серьёзно испортить сон: трудно заснуть, часто просыпаешься, ощущаешь тяжесть и раздражение.
Что нельзя делать перед сном:
Как улучшить сон при рефлюксе
Если врач подтвердил диагноз, следуйте лечению и соблюдайте простые меры предосторожности. Комфортное положение, лёгкий ужин и отказ от вредных привычек помогут снизить симптомы и вернуть полноценный отдых.
Гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь (ГЭРБ) — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны.
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