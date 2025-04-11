ГЭРБ и бессонница: опасная связь, которую нельзя игнорировать

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессонные ночи, жжение в груди, ком в горле и утренний кашель — всё это может быть следствием гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ). Это воспалительное состояние, при котором желудочный сок попадает в пищевод и вызывает дискомфорт, особенно в положении лёжа.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Страдаете от рефлюкса: вот что категорически нельзя делать перед сном

Причина рефлюкса - слабость нижнего пищеводного сфинктера, клапана между желудком и пищеводом. В норме он закрывается после еды, не давая кислоте подняться. Но если его работа нарушена, кислота раздражает чувствительные слизистые оболочки.

Основные симптомы:

жжение в груди, особенно после еды или ночью

кислая отрыжка

ощущение кома в горле

утренний сухой кашель

осиплость, тошнота

трудности с глотанием

ГЭРБ может серьёзно испортить сон: трудно заснуть, часто просыпаешься, ощущаешь тяжесть и раздражение.

Что нельзя делать перед сном:

Переедать вечером - плотный ужин ухудшает пищеварение и провоцирует подъём кислоты. Ложиться сразу после еды - подождите не менее 2,5-3 часов. Есть жирное, кислое и жареное - особенно вредны томаты, цитрусовые, шоколад, кофе и алкоголь. Спать на плоской подушке - приподнимите голову или используйте клиновидную подушку. Курить - никотин расслабляет сфинктер и усугубляет симптомы.

Как улучшить сон при рефлюксе

Если врач подтвердил диагноз, следуйте лечению и соблюдайте простые меры предосторожности. Комфортное положение, лёгкий ужин и отказ от вредных привычек помогут снизить симптомы и вернуть полноценный отдых.

Уточнения

Гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь (ГЭРБ) — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны.

