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ГЭРБ и бессонница: опасная связь, которую нельзя игнорировать

1:48
Здоровье

Бессонные ночи, жжение в груди, ком в горле и утренний кашель — всё это может быть следствием гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ). Это воспалительное состояние, при котором желудочный сок попадает в пищевод и вызывает дискомфорт, особенно в положении лёжа.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Страдаете от рефлюкса: вот что категорически нельзя делать перед сном

Причина рефлюкса - слабость нижнего пищеводного сфинктера, клапана между желудком и пищеводом. В норме он закрывается после еды, не давая кислоте подняться. Но если его работа нарушена, кислота раздражает чувствительные слизистые оболочки.

Основные симптомы:

  • жжение в груди, особенно после еды или ночью
  • кислая отрыжка
  • ощущение кома в горле
  • утренний сухой кашель
  • осиплость, тошнота
  • трудности с глотанием

ГЭРБ может серьёзно испортить сон: трудно заснуть, часто просыпаешься, ощущаешь тяжесть и раздражение.

Что нельзя делать перед сном:

  1. Переедать вечером - плотный ужин ухудшает пищеварение и провоцирует подъём кислоты.

  2. Ложиться сразу после еды - подождите не менее 2,5-3 часов.

  3. Есть жирное, кислое и жареное - особенно вредны томаты, цитрусовые, шоколад, кофе и алкоголь.

  4. Спать на плоской подушке - приподнимите голову или используйте клиновидную подушку.

  5. Курить - никотин расслабляет сфинктер и усугубляет симптомы.

Как улучшить сон при рефлюксе

Если врач подтвердил диагноз, следуйте лечению и соблюдайте простые меры предосторожности. Комфортное положение, лёгкий ужин и отказ от вредных привычек помогут снизить симптомы и вернуть полноценный отдых.

Уточнения

Гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь (ГЭРБ) — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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