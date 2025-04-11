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Это не диета и не спорт: что влияет на жир в теле с самого рождения

3:33
Здоровье

Оказывается, на то, как устроено наше тело во взрослом возрасте, влияет не только питание, образ жизни и гормоны. Новый японский мета-анализ показал: даже сезон, в который человек был зачат, может иметь значение. Особенно это касается количества жира в организме и его качества — в частности, активности так называемой бурой жировой ткани.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Состав тела — это соотношение мышц и жира, а также особенности самого жира. Известно, что на это влияет всё: от уровня стресса и качества сна до климата. Но теперь к этому списку добавился ещё один неожиданный пункт — время зачатия.

В исследовании приняли участие 356 здоровых молодых мужчин. Результаты показали: у тех, кто был зачат в холодные месяцы, активность бурой жировой ткани значительно выше.

Что такое бурая жировая ткань и зачем она нужна

В отличие от обычного, "белого" жира, бурая жировая ткань не запасает энергию, а сжигает её. Её основная функция — сохранять тепло и поддерживать метаболизм. Этот тип жира особенно активен у младенцев, но сохраняется и у взрослых, чаще всего — в области шеи и лопаток.

Активный бурый жир полезен: он помогает регулировать уровень сахара в крови, ускоряет обмен веществ и может снижать риск ожирения. Участники исследования с активной бурой жировой тканью чаще имели более низкий индекс массы тела, меньше висцерального жира (вокруг внутренних органов) и лучше расходовали энергию.

Чтобы подтвердить результаты, учёные провели ещё одно исследование на группе из 286 человек разных полов и возрастов — и получили те же выводы.

Люди, зачатые в холодное время года, как правило, имели меньший индекс массы тела, более узкую талию и меньшее количество жира вокруг органов.

Почему холод важен

Учёные предполагают, что температура окружающей среды влияет на эпигенетику — то есть на то, какие гены активируются в половых клетках. Эти изменения могут передаваться будущим поколениям.

В ходе эксперимента участники находились при температуре 19 °C, и исследователи измеряли активность их бурой жировой ткани. Самые высокие показатели были у тех, кто был зачат с 1 января по 15 апреля и с 17 октября по 31 декабря.

С учётом средней продолжительности беременности (38-40 недель) можно предположить, что рожденные с середины сентября по конец января, а также с начала июля по середину октября люди — чаще всего обладатели более активного бурого жира. Те же, кто появился на свет с февраля по июнь, по статистике, имели менее выраженную активность этой ткани.

Таким образом, среда обитания родителей ещё до зачатия может повлиять на обмен веществ их будущего ребёнка. Подобное ранее наблюдалось в экспериментах на животных, а теперь подтверждено и у людей.

Авторы исследования отмечают: это открытие может стать основой для изучения того, как такие внешние факторы, как климат, питание или физическая активность, влияют на половые клетки родителей — и как эти "клеточные воспоминания" передаются потомству.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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