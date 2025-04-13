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Долголетие без ботокса: почему люди с этой группой крови выглядят моложе

2:10
Здоровье

Влияние группы крови на здоровье и продолжительность жизни — тема, которая всё чаще привлекает внимание учёных. Последние исследования показывают: люди с группой крови B могут стареть медленнее и быть менее подвержены возрастным изменениям, чем обладатели других групп.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Что делает группу B особенной

Группа крови B определяется наличием антигена B и отсутствием антигена A на поверхности эритроцитов. Как отмечают исследователи, этот набор характеристик может быть связан с лучшей адаптацией к клеточному стрессу и высокой способностью тканей к регенерации. Это помогает замедлять процессы старения и может повышать устойчивость организма к хроническим заболеваниям, связанным с возрастом.

Кроме того, у людей с этой группой крови реже фиксируются признаки преждевременного старения отдельных органов — что также говорит в пользу теории о её защитных свойствах. Особенно интересным является тот факт, что в странах с низкой распространённостью группы B, таких как Бразилия, долгожители нередко оказываются её носителями.

Важен не только тип крови

Хотя связь между группой крови и долголетием действительно прослеживается, эксперты подчёркивают: это не единственный фактор, влияющий на продолжительность жизни. На старение и здоровье также влияет:

  • Генетика.
  • Образ жизни (питание, сон, физическая активность).
  • Социальные и экологические условия.

Сбалансированный рацион, регулярные физические нагрузки, психоэмоциональное благополучие и отказ от вредных привычек остаются основой здорового долголетия — независимо от группы крови.

Персонализированный подход к профилактике

Понимание того, как именно группа крови влияет на процессы старения, может открыть путь к персонализированной профилактической медицине. Возможно, в будущем стратегия замедления возрастных изменений будет учитывать не только гены и образ жизни, но и тип крови как важный индивидуальный маркер здоровья.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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