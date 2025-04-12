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Почему мужской мозг стареет быстрее, чем женский: в чём причина — биология или образ жизни

1:53
Здоровье

Оказывается, проблемы с сердцем и весом могут "ударить" не только по сосудам, но и по мозгу — причём у мужчин это происходит значительно раньше. К такому выводу пришли британские учёные, исследовав почти 35 тысяч человек из базы данных Biobank.

Полный мужчина
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Полный мужчина

Что показало исследование

Мужчины с лишним весом, повышенным давлением, диабетом и вредными привычками начали терять объём мозга уже в возрасте от 55 до 64 лет. А вот у женщин схожие изменения наступали позже — с 65 до 74 лет.

Больше всего страдала височная доля мозга — именно она отвечает за память и обработку информации.

Почему мужчины под ударом раньше

По словам гериатра Таис Иошимото, это вполне объяснимо:

"У женщин риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает после менопаузы. Мужчины же сталкиваются с этим раньше — и мозг начинает страдать быстрее".

Учёные подчёркивают: сердечно-сосудистые риски напрямую связаны с ухудшением когнитивных функций. И речь не только о деменции в пожилом возрасте, но и о более раннем снижении концентрации, запоминания и внимания.

Что можно сделать

Чтобы избежать преждевременного старения мозга, важно не игнорировать ранние сигналы. Гипертония, высокий холестерин, курение, ожирение — всё это не просто риск для сердца, а ещё и удар по памяти и мышлению.

"Формирование здорового образа жизни нужно начинать до 50 лет — пока в мозге ещё не начались изменения", — советует Иошимото.

Ключевым фактором, по данным исследования, является не только возраст, но и то, насколько давно и насколько сильно у человека выражены сердечно-сосудистые риски.

Уточнения

Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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