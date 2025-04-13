Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрое мороженое из двух ингредиентов: победит магазинное с первого укуса
Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением
Бюджетные альтернативы удобрениям: создание здоровой почвы самостоятельно
Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры
Полное отсутствие культуры: Гнев Цыгановой настиг Пашу Техника даже после смерти
ТОП-5 обедов от бабушек СССР
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Простые идеи, которые делают ванную комнату в два раза уютнее
Как съесть бургер и пирожное без ущерба фигуре? Эта тренировка поможет отработать вкусный обед

Эти чаи помогают держать сахар в норме — без таблеток

2:38
Здоровье

Скачки уровня сахара в крови не только портят настроение и вызывают усталость, но и могут привести к серьёзным последствиям — от постоянного чувства голода до диабета. Хорошая новость: природа предусмотрела мягкие помощники в виде травяных чаёв, которые помогают держать глюкозу под контролем.

чай с шалфеем
Фото: freepik by stockking
чай с шалфеем

Почему глюкоза скачет

Как объясняет диетолог Летисия Гаспаретто, когда мы едим много углеводов (макароны, хлеб, сладости), уровень сахара в крови резко поднимается. А потом так же резко падает — и мы ощущаем голод, раздражительность и даже головную боль. Именно такие перепады и вызывают усталость после еды, а не само количество калорий.

Контроль глюкозы важен для всех, не только для диабетиков. Стабильный уровень сахара в крови помогает поддерживать равномерную энергию в течение дня и не дает организму впасть в стресс.

Чтобы сгладить колебания сахара, в рацион можно добавить особенные чаи — они не заменяют лечение, но мягко помогают телу справляться.

Лучшие чаи для контроля уровня глюкозы

Чай с корицей

  • Помогает клеткам организма лучше усваивать глюкозу. Улучшает чувствительность к инсулину и стабилизирует сахар.

Чай из гибискуса

  • Замедляет усвоение сахаров благодаря антиоксидантам и природным ферментным ингибиторам. Плюс помогает вывести лишнюю жидкость и поддержать обмен веществ.

Зелёный чай

  • Богат катехинами — мощными антиоксидантами. Они улучшают работу инсулина и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Чай из листьев шелковицы (ежевики)

  • Снижает всасывание углеводов в кишечнике. Регулярное употребление помогает сгладить постпрандиальные пики (скачки сахара после еды).

Важно: любой даже самый "полезный" чай не заменит консультацию врача. Особенно если у вас уже есть преддиабет или диабет — любые нововведения лучше согласовать с эндокринологом.

Регулярное употребление правильных чаёв может стать простой, но эффективной поддержкой в борьбе со скачками глюкозы. Они не заменяют лечение и не делают чудес, но помогают организму мягко удерживать баланс, особенно если сочетать их с умеренным питанием, активностью и здоровыми привычками. Главное — не воспринимать чай как панацею, а как союзника в комплексе мер. И, конечно, любые изменения в рационе лучше обсудить с врачом.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Красота и стиль
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением
Бюджетные альтернативы удобрениям: создание здоровой почвы самостоятельно
Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры
Полное отсутствие культуры: Гнев Цыгановой настиг Пашу Техника даже после смерти
ТОП-5 обедов от бабушек СССР
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Простые идеи, которые делают ванную комнату в два раза уютнее
Как съесть бургер и пирожное без ущерба фигуре? Эта тренировка поможет отработать вкусный обед
Хром в ядерной энергетике: как российские учёные сделали топливо безопаснее
Обновление, которое ждали: Duster с новым мотором на старте продаж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.