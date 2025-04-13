Эти чаи помогают держать сахар в норме — без таблеток

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Скачки уровня сахара в крови не только портят настроение и вызывают усталость, но и могут привести к серьёзным последствиям — от постоянного чувства голода до диабета. Хорошая новость: природа предусмотрела мягкие помощники в виде травяных чаёв, которые помогают держать глюкозу под контролем.

Фото: freepik by stockking чай с шалфеем

Почему глюкоза скачет

Как объясняет диетолог Летисия Гаспаретто, когда мы едим много углеводов (макароны, хлеб, сладости), уровень сахара в крови резко поднимается. А потом так же резко падает — и мы ощущаем голод, раздражительность и даже головную боль. Именно такие перепады и вызывают усталость после еды, а не само количество калорий.

Контроль глюкозы важен для всех, не только для диабетиков. Стабильный уровень сахара в крови помогает поддерживать равномерную энергию в течение дня и не дает организму впасть в стресс.

Чтобы сгладить колебания сахара, в рацион можно добавить особенные чаи — они не заменяют лечение, но мягко помогают телу справляться.

Лучшие чаи для контроля уровня глюкозы

Чай с корицей

Помогает клеткам организма лучше усваивать глюкозу. Улучшает чувствительность к инсулину и стабилизирует сахар.

Чай из гибискуса

Замедляет усвоение сахаров благодаря антиоксидантам и природным ферментным ингибиторам. Плюс помогает вывести лишнюю жидкость и поддержать обмен веществ.

Зелёный чай

Богат катехинами — мощными антиоксидантами. Они улучшают работу инсулина и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Чай из листьев шелковицы (ежевики)

Снижает всасывание углеводов в кишечнике. Регулярное употребление помогает сгладить постпрандиальные пики (скачки сахара после еды).

Важно: любой даже самый "полезный" чай не заменит консультацию врача. Особенно если у вас уже есть преддиабет или диабет — любые нововведения лучше согласовать с эндокринологом.

Регулярное употребление правильных чаёв может стать простой, но эффективной поддержкой в борьбе со скачками глюкозы. Они не заменяют лечение и не делают чудес, но помогают организму мягко удерживать баланс, особенно если сочетать их с умеренным питанием, активностью и здоровыми привычками. Главное — не воспринимать чай как панацею, а как союзника в комплексе мер. И, конечно, любые изменения в рационе лучше обсудить с врачом.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

