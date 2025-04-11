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Чайный контроль: 6 напитков, которые держат аппетит под контролем

Здоровье

Резкие скачки сахара в крови не только вредны для здоровья, но и способствуют усилению аппетита. После сладкой еды организм выбрасывает инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы, и этот процесс зачастую вызывает новый приступ голода. По словам диетолога Рамиэля Кальмона, контролировать эти реакции помогают травяные чаи с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Такие напитки улучшают реакцию клеток на инсулин, снижают резистентность и помогают держать аппетит под контролем. Вот список самых эффективных чаёв, которые можно включить в ежедневный рацион.

Зелёный чай

  • Содержит катехины — мощные антиоксиданты, которые снижают окислительный стресс и улучшают усвоение глюкозы. Регулярное употребление помогает нормализовать уровень сахара в крови и поддерживать стабильный аппетит. Особенно полезен при инсулинорезистентности.

Чай из корицы

  • Корица замедляет опорожнение желудка и снижает уровень сахара после еды. У неё лёгкое сладковатое послевкусие, поэтому этот чай приятно пить даже без добавления сахара. Также корица помогает снизить тягу к сладкому.

Имбирный чай

  • Имбирь известен своим противовоспалительным действием. Он помогает улучшить чувствительность к инсулину и ускоряет метаболизм, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет уменьшить объёмы в области живота и снизить уровень сахара.

Чай из пажитника (фенугрека)

  • Семена пажитника содержат галактоманнаны — виды растворимой клетчатки, которые замедляют всасывание сахара и помогают контролировать аппетит. Такой чай особенно популярен среди людей, стремящихся нормализовать глюкозу без медикаментов.

Чай из гибискуса

  • Кроме яркого вкуса и цвета, гибискус снижает уровень глюкозы и холестерина, действует мочегонно и облегчает контроль за весом. Уменьшает чувство голода, особенно при регулярном употреблении.

Ромашковый чай

Мягкое средство, которое помогает регулировать уровень сахара в ночное время, особенно если выпивать чашку перед сном. Также помогает снизить стресс, а ведь тревожность — частая причина переедания.

Как правильно пить

  • Заваривай травы на 10-15 минут, чтобы они отдали максимум пользы.
  • Пей чай без сахара или подсластителей.
  • Не замещай чаями основное лечение при диабете — это дополнение, а не альтернатива терапии.
  • Для устойчивого эффекта включай напитки в ежедневный режим — 1-2 чашки в день достаточно.

Добавление правильных чаёв в ежедневный рацион — это простой и натуральный способ поддержать уровень сахара в крови, снизить тягу к сладкому и уменьшить чувство голода. Такие напитки не требуют особых усилий, но при регулярном употреблении могут заметно повлиять на самочувствие, уровень энергии и контроль веса. Главное — подходить к этому с системностью и помнить, что любые изменения дают результат при постоянстве.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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