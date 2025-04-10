Простой тест на долголетие: нужно только вспомнить детскую игру

Развитая вербальная беглость — признак долгой жизни, причем с ясным сознанием. Такой вывод сделали немецкие учёные. Они предложили простой тест на долголетие.
Признаком является способность подбирать слова по определенной тематике. Например, назвать за одну минуту как можно больше животных на А или стран на Б.
Получается, что всем известная игра в города, с которой коротало время не одно поколение, выдаст ваши преимущества, сообщает Psychological Science.
Несмотря на кажущуюся легкость задания, его выполнение требует слаженной работы префронтальной коры, лимбической системы и речевых центров. А нарушение в одном из отделов мозга или неслаженная работа мозговых зон делают задачу трудновыполнимой, объяснили исследователи.
Они сообщили, что успешные участники эксперимента в среднем прожили на 9 лет дольше, чем те, кто выполнял тест хуже.
Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.