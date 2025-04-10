Простой тест на долголетие: нужно только вспомнить детскую игру

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Развитая вербальная беглость — признак долгой жизни, причем с ясным сознанием. Такой вывод сделали немецкие учёные. Они предложили простой тест на долголетие.

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Признаком является способность подбирать слова по определенной тематике. Например, назвать за одну минуту как можно больше животных на А или стран на Б.

Получается, что всем известная игра в города, с которой коротало время не одно поколение, выдаст ваши преимущества, сообщает Psychological Science.

Несмотря на кажущуюся легкость задания, его выполнение требует слаженной работы префронтальной коры, лимбической системы и речевых центров. А нарушение в одном из отделов мозга или неслаженная работа мозговых зон делают задачу трудновыполнимой, объяснили исследователи.

Они сообщили, что успешные участники эксперимента в среднем прожили на 9 лет дольше, чем те, кто выполнял тест хуже.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

