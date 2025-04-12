Тайна любимой пряности: почему врачи запрещают её тем, кто принимает антикоагулянты

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть лекарственная и пряная трава, употребление которой специалисты не советуют тем, кто регулярно принимает препараты для разжижения крови или антикоагулянты. И на это есть серьёзные причины.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корень имбиря

Многие люди считают, что натуральные средства всегда безопаснее, и всё чаще ищут альтернативные способы поддержания здоровья. Травяные чаи и растительные экстракты стали невероятно популярными. Однако важно помнить, что эти растительные средства также содержат активные компоненты, которые могут вызывать побочные эффекты, особенно при взаимодействии с некоторыми лекарствами.

Это особенно актуально для тех, кто принимает антикоагулянты, предназначенные для предотвращения образования тромбов и снижения риска инсульта или тромбоза. Поскольку эти препараты уже влияют на свертываемость крови, любое дополнительное воздействие может увеличить риск кровотечения. В этом контексте некоторые растения и специи, несмотря на свою пользу, могут представлять опасность в сочетании с лекарствами.

Примером такого растения является чеснок, который известен своим антикоагулянтным эффектом. То же самое можно сказать о куркуме. Эти натуральные средства могут действовать как разжижители крови. Однако есть одно растение, которое можно найти практически в каждом доме и которое также несёт в себе подобные риски. Многие добавляют его в чай, другие — в утренние смузи или супы.

Это имбирь — одна из самых популярных трав в мире, известная своими противовоспалительными и пищеварительными свойствами. Исследования показали, что имбирь обладает значительными антикоагулянтными свойствами. Хотя это может быть полезно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, для тех, кто уже принимает препараты для разжижения крови, это может стать опасной комбинацией. Взаимодействие имбиря с такими препаратами, как варфарин или аспирин, может привести к чрезмерному кровотечению, внутреннему кровотечению или носовому кровотечению.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Cardiovascular Pharmacology, гингерол, активный компонент имбиря, может ингибировать агрегацию тромбоцитов — процесс их слипания в крови, который является первым этапом свертывания. Этот эффект особенно опасен при приеме препаратов, действующих на тот же механизм. Хотя некоторые врачи утверждают, что умеренное употребление имбиря не вызывает проблем, рекомендуется соблюдать осторожность, особенно если вы ежедневно употребляете имбирь в капсулах, напитках или в сыром виде, пишет Femcafe.

Уточнения

Антикоагуля́нты (от лат. anti- — «про́тиво-» и coagulans (род. п. coagulantis) — «вызывающий свёртывание») — химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность коагуляционного гемостаза (свёртывающей системы крови) и препятствующие образованию тромбов.



Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).

