Печень не прощает ошибок: диетолог назвала продукты, потребление которых нужно строго контролировать

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Александра Суржик, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, сообщила, что для поддержания здоровья печени необходимо уменьшить потребление продуктов с высоким содержанием животных жиров, таких как жирная свинина и баранина, а также жареной пищи, особенно во фритюре.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая свинина

Она уточнила, что речь идет не о полном исключении этих продуктов, а об их минимизации.

Суржик также обратила внимание на то, что в некоторых продуктах содержится большое количество "скрытых" животных жиров, таких как мясные закуски, колбасы, паштеты и сосиски. Кроме того, она отметила, что растительные жиры могут оказывать положительное влияние на работу печени, стимулируя желчеотделение.

"Но не переусердствуйте: полезное оливковое масло негативно скажется на вашей талии, если вы будете есть его в избытке", — добавила врач.

Суржик подчеркнула, что при уже диагностированных заболеваниях печени необходимо обсудить рацион с врачом, так как диета может существенно различаться в зависимости от патологии. Она также отметила, что голодание и длительные интервалы между приемами пищи могут вызывать неприятные симптомы со стороны печени, пишет Газета.Ru.

Кроме того, врач указала на негативное влияние избыточного веса на состояние печени и предостерегла от использования различных "чудо-соков", БАДов и других "волшебных средств" для "чистки" печени. По ее словам, печень способна самостоятельно справляться с очисткой, если человек ведет активный образ жизни и питается сбалансированно, включая достаточное количество овощей.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

