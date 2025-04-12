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Как распознать диабет на ранней стадии: симптомы, которые нельзя игнорировать

1:58
Здоровье

Сахарный диабет — это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ, при котором уровень сахара в крови повышается. Существуют два основных типа диабета: первый и второй.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Первый тип возникает из-за разрушения клеток поджелудочной железы, производящих инсулин, что приводит к его дефициту. Второй тип развивается из-за инсулинорезистентности — снижения чувствительности клеток к инсулину. Об этом рассказала эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Камиля Табеева.

Врач сообщила, что симптомы повышения сахара в крови могут развиваться постепенно, и их сложно точно определить. Для первого типа характерны острое начало и выраженные симптомы, такие как жажда, частые мочеиспускания, быстрая утомляемость и ухудшение зрения.

Второй тип может долго не проявляться, но при длительном течении приводит к снижению зрения, покалыванию в конечностях и появлению язв на ногах, пишет Газета.Ru.

"Сахарный диабет второго типа, как правило, "подкрадывается" достаточно долго, ему предшествует преддиабет — повышение сахара крови эпизодическое или стойкое, однако не такое значительное, чтобы говорить о сахарном диабете", — сказала Табеева.

Для установления диагноза проводятся анализы венозной крови, при этом уровень глюкозы натощак выше 7,0 ммоль/л или после глюкозотолерантного теста выше 11,1 ммоль/л указывает на диабет. Дополнительные маркеры — гликированный гемоглобин (норма до 6,0%) и глюкометр для домашнего использования.

При наличии симптомов важно обратиться к эндокринологу для обследования и сдачи анализов, добавила врач.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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