Как распознать диабет на ранней стадии: симптомы, которые нельзя игнорировать

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет — это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ, при котором уровень сахара в крови повышается. Существуют два основных типа диабета: первый и второй.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

Первый тип возникает из-за разрушения клеток поджелудочной железы, производящих инсулин, что приводит к его дефициту. Второй тип развивается из-за инсулинорезистентности — снижения чувствительности клеток к инсулину. Об этом рассказала эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Камиля Табеева.

Врач сообщила, что симптомы повышения сахара в крови могут развиваться постепенно, и их сложно точно определить. Для первого типа характерны острое начало и выраженные симптомы, такие как жажда, частые мочеиспускания, быстрая утомляемость и ухудшение зрения.

Второй тип может долго не проявляться, но при длительном течении приводит к снижению зрения, покалыванию в конечностях и появлению язв на ногах, пишет Газета.Ru.

"Сахарный диабет второго типа, как правило, "подкрадывается" достаточно долго, ему предшествует преддиабет — повышение сахара крови эпизодическое или стойкое, однако не такое значительное, чтобы говорить о сахарном диабете", — сказала Табеева.

Для установления диагноза проводятся анализы венозной крови, при этом уровень глюкозы натощак выше 7,0 ммоль/л или после глюкозотолерантного теста выше 11,1 ммоль/л указывает на диабет. Дополнительные маркеры — гликированный гемоглобин (норма до 6,0%) и глюкометр для домашнего использования.

При наличии симптомов важно обратиться к эндокринологу для обследования и сдачи анализов, добавила врач.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

