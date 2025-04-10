Храп — это не просто ночной шум, мешающий вашему партнёру. Он может сигнализировать о проблемах с дыханием и даже привести к серьёзным нарушениям сна. Если игнорировать храп, он может перерасти в апноэ - опасное состояние, при котором дыхание периодически останавливается во сне. Но есть хорошие новости: изменить ситуацию можно с помощью питания и дыхательных практик.
Причин может быть несколько:
Ожирение — лишний вес сужает дыхательные пути.
Структурные особенности носа — перегородка, полипы, узкие проходы.
Аллергия и заложенность носа — мешают свободному дыханию.
Потребление алкоголя — расслабляет мышцы гортани.
Возраст — с возрастом мышцы дыхательных путей становятся менее эластичными.
По словам диетолога Прити Панды, питание влияет на дыхание не меньше, чем образ жизни. Чтобы улучшить работу дыхательной системы, стоит включить в рацион продукты, которые снимают воспаления, очищают дыхательные пути и укрепляют лёгкие.
Вот некоторые из них:
Мёд — успокаивает горло, снимает отёк.
Чеснок — обладает противовоспалительным действием, особенно при инфекциях.
Мята и лук — помогают при заложенности носа.
Куркума и ананас — уменьшают воспаление и улучшают дыхание.
Молоко (в умеренных количествах) — может помочь, но при склонности к слизи — лучше избегать.
Главное — исключить курение и табак. Они напрямую повреждают дыхательные пути и провоцируют храп.
Регулярные дыхательные практики улучшают работу лёгких, укрепляют диафрагму и снижают стресс — одну из причин поверхностного дыхания. Особенно полезны:
Пранаяма (дыхание по квадрату)
Бхастрика (энергичное дыхание животом)
Анулом-Вилом (попеременное дыхание через ноздри)
Эти техники помогают снять напряжение, открыть носовые проходы и наладить ночное дыхание.
Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.