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Храп исчез сам: что ела женщина, чтобы снова спать спокойно

2:09
Здоровье

Храп — это не просто ночной шум, мешающий вашему партнёру. Он может сигнализировать о проблемах с дыханием и даже привести к серьёзным нарушениям сна. Если игнорировать храп, он может перерасти в апноэ - опасное состояние, при котором дыхание периодически останавливается во сне. Но есть хорошие новости: изменить ситуацию можно с помощью питания и дыхательных практик.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему мы храпим во сне

Причин может быть несколько:

  • Ожирение — лишний вес сужает дыхательные пути.

  • Структурные особенности носа — перегородка, полипы, узкие проходы.

  • Аллергия и заложенность носа — мешают свободному дыханию.

  • Потребление алкоголя — расслабляет мышцы гортани.

  • Возраст — с возрастом мышцы дыхательных путей становятся менее эластичными.

Что есть, чтобы меньше храпеть

По словам диетолога Прити Панды, питание влияет на дыхание не меньше, чем образ жизни. Чтобы улучшить работу дыхательной системы, стоит включить в рацион продукты, которые снимают воспаления, очищают дыхательные пути и укрепляют лёгкие.

Вот некоторые из них:

  • Мёд — успокаивает горло, снимает отёк.

  • Чеснок — обладает противовоспалительным действием, особенно при инфекциях.

  • Мята и лук — помогают при заложенности носа.

  • Куркума и ананас — уменьшают воспаление и улучшают дыхание.

  • Молоко (в умеренных количествах) — может помочь, но при склонности к слизи — лучше избегать.

Главное — исключить курение и табак. Они напрямую повреждают дыхательные пути и провоцируют храп.

А что с йогой

Регулярные дыхательные практики улучшают работу лёгких, укрепляют диафрагму и снижают стресс — одну из причин поверхностного дыхания. Особенно полезны:

  • Пранаяма (дыхание по квадрату)

  • Бхастрика (энергичное дыхание животом)

  • Анулом-Вилом (попеременное дыхание через ноздри)

Эти техники помогают снять напряжение, открыть носовые проходы и наладить ночное дыхание.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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