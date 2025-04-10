Сначала мясо, потом капучино? Вот почему вы чувствуете усталость

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если после сытного стейка вы запиваете всё йогуртом, а потом — чашкой крепкого кофе с десертом, вы не одиноки. Но диетологи предупреждают: такие привычки мешают усвоению одного из важнейших микроэлементов — железа. А значит, усталость, бледность и даже анемия могут быть не следствием дефицита мяса, а последствием неправильных сочетаний.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Кальций и кофеин мешают усваивать железо

По словам диетолога Сандры Моñино, кальций и кофеин "конкурируют" с железом, не давая ему всасываться в кишечнике.

Поэтому молоко, йогурт или сыр, съеденные сразу после мяса или шпината, могут снизить пользу от железа до минимума.

Та же история с чаем и кофе — полифенолы и кофеин мешают усвоению этого микроэлемента, сообщает Медпульс.

Что делать:

— Отложите кофе и молочные продукты хотя бы на 1-2 часа после еды.

— Или переместите их в другое приём пищи.

Как железо усваивается лучше

Существует два типа железа:

Гемовое (из мяса) — легко усваивается.

Негемовое (из растительных продуктов) — усваивается хуже, но можно помочь.

Витамин C — надёжный помощник. Апельсины, киви, вишня и даже капуста улучшают всасывание негемового железа. Добавьте дольку апельсина к гречке или овощам — и польза возрастёт вдвое.

Кому особенно важно следить за сочетаниями

Если вы склонны к анемии, у вас низкий гемоглобин или вы на растительной диете, эти нюансы становятся особенно важными.

Небольшие перемены в привычках помогут организму получать максимум пользы от пищи без дополнительных добавок.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.



