Сначала мясо, потом капучино? Вот почему вы чувствуете усталость

Если после сытного стейка вы запиваете всё йогуртом, а потом — чашкой крепкого кофе с десертом, вы не одиноки. Но диетологи предупреждают: такие привычки мешают усвоению одного из важнейших микроэлементов — железа. А значит, усталость, бледность и даже анемия могут быть не следствием дефицита мяса, а последствием неправильных сочетаний.
По словам диетолога Сандры Моñино, кальций и кофеин "конкурируют" с железом, не давая ему всасываться в кишечнике.
Поэтому молоко, йогурт или сыр, съеденные сразу после мяса или шпината, могут снизить пользу от железа до минимума.
Та же история с чаем и кофе — полифенолы и кофеин мешают усвоению этого микроэлемента, сообщает Медпульс.
Что делать:
— Отложите кофе и молочные продукты хотя бы на 1-2 часа после еды.
— Или переместите их в другое приём пищи.
Существует два типа железа:
Гемовое (из мяса) — легко усваивается.
Негемовое (из растительных продуктов) — усваивается хуже, но можно помочь.
Витамин C — надёжный помощник. Апельсины, киви, вишня и даже капуста улучшают всасывание негемового железа. Добавьте дольку апельсина к гречке или овощам — и польза возрастёт вдвое.
Если вы склонны к анемии, у вас низкий гемоглобин или вы на растительной диете, эти нюансы становятся особенно важными.
Небольшие перемены в привычках помогут организму получать максимум пользы от пищи без дополнительных добавок.
Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.