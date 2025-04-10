Усталость, стресс и плохой сон: почему даже идеальное питание не спасает от дефицита нутриентов

Сбалансировать рацион, даже придерживаясь таких моделей питания, как средиземноморская диета, не так просто, как кажется. Этот дисбаланс способен привести к дефициту важных нутриентов — а значит, и к проблемам с сердцем. Испанский кардиолог доктор Аурелио Рохас рассказал, какие пищевые добавки действительно могут помочь сохранить здоровье сердца.
По словам специалиста, одной только плохой диетой дефициты не объяснишь.
"За последние 50 лет количество ключевых нутриентов в продуктах снизилось на 50-70 %. При этом наш образ жизни стал куда более энергозатратным — мы активны, много двигаемся и часто испытываем стресс. В результате организму просто не хватает тех веществ, которые раньше он получал в нужном объёме", — объясняет доктор Рохас.
Он выделяет две основные группы людей, которым особенно важно обратить внимание на добавки:
Люди младше 50 лет, особенно с высоким уровнем стресса, высокой продуктивностью или активной физической нагрузкой;
Те, кому за 50, особенно женщины в менопаузе и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, избыточным весом, гипертонией или высоким уровнем холестерина.
Один из ключевых нутриентов, по мнению кардиолога, — магний. Его плюсы сложно переоценить:
"Он снижает уровень кортизола (гормона стресса), регулирует работу центральной нервной системы, помогает мышцам восстанавливаться, стабилизирует нервные импульсы", — перечисляет врач.
Для людей старше 50 лет магний особенно важен:
"Он откладывается в костях, укрепляя их. Это актуально для женщин в период постменопаузы, когда начинается потеря костной массы. Есть данные, что магний может замедлить когнитивное снижение при некоторых заболеваниях — например, при болезни Альцгеймера — в сочетании с основным лечением", — отмечает доктор.
Следующий важный элемент — омега-3 жирные кислоты.
"Они защищают сердечно-сосудистую систему, а также важны для здоровья мозга и сетчатки глаза", — говорит доктор Рохас.
Он советует обращать внимание на содержание омега-3 в капсулах: оно должно быть около 1000 мг на одну. Добавка помогает снизить риск инфаркта, стенокардии, инсульта и других сосудистых заболеваний, а также замедлить прогрессирование когнитивных нарушений.
"Во-первых, выбирайте максимально чистые капсулы, без прогорклого рыбного запаха — это признак окисления. Во-вторых, храните добавку в холодильнике и принимайте вместе с жирной пищей — так она лучше усваивается", — даёт два простых, но важных совета доктор Рохас.
Последний важный компонент — витамин D. Его дефицит сегодня стал почти нормой:
"Наша пища изобилует ультрапереработанными продуктами, а времени на солнце мы проводим всё меньше. В результате организму просто не из чего вырабатывать витамин D", — предупреждает специалист.
Перед тем как начинать приём добавки, доктор рекомендует сдать анализ и узнать, действительно ли уровень витамина снижен:
"Это делается очень просто, обычным анализом крови. Но начинать приём стоит только по согласованию с врачом".
В общем, как подчёркивает доктор Рохас, даже самое правильное питание не всегда способно обеспечить организм всем необходимым. А в условиях современной жизни грамотная добавка — не прихоть, а порой необходимая мера.
Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.