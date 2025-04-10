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Усталость, стресс и плохой сон: почему даже идеальное питание не спасает от дефицита нутриентов

Здоровье

Сбалансировать рацион, даже придерживаясь таких моделей питания, как средиземноморская диета, не так просто, как кажется. Этот дисбаланс способен привести к дефициту важных нутриентов — а значит, и к проблемам с сердцем. Испанский кардиолог доктор Аурелио Рохас рассказал, какие пищевые добавки действительно могут помочь сохранить здоровье сердца.

Боль в сердце
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Современная еда бедна на питательные вещества

По словам специалиста, одной только плохой диетой дефициты не объяснишь.

"За последние 50 лет количество ключевых нутриентов в продуктах снизилось на 50-70 %. При этом наш образ жизни стал куда более энергозатратным — мы активны, много двигаемся и часто испытываем стресс. В результате организму просто не хватает тех веществ, которые раньше он получал в нужном объёме", — объясняет доктор Рохас.

Он выделяет две основные группы людей, которым особенно важно обратить внимание на добавки:

  • Люди младше 50 лет, особенно с высоким уровнем стресса, высокой продуктивностью или активной физической нагрузкой;

  • Те, кому за 50, особенно женщины в менопаузе и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, избыточным весом, гипертонией или высоким уровнем холестерина.

Магний: против стресса и для крепких костей

Один из ключевых нутриентов, по мнению кардиолога, — магний. Его плюсы сложно переоценить:

"Он снижает уровень кортизола (гормона стресса), регулирует работу центральной нервной системы, помогает мышцам восстанавливаться, стабилизирует нервные импульсы", — перечисляет врач.

Для людей старше 50 лет магний особенно важен:

"Он откладывается в костях, укрепляя их. Это актуально для женщин в период постменопаузы, когда начинается потеря костной массы. Есть данные, что магний может замедлить когнитивное снижение при некоторых заболеваниях — например, при болезни Альцгеймера — в сочетании с основным лечением", — отмечает доктор.

Омега-3: защита для сердца и мозга

Следующий важный элемент — омега-3 жирные кислоты.

"Они защищают сердечно-сосудистую систему, а также важны для здоровья мозга и сетчатки глаза", — говорит доктор Рохас.

Он советует обращать внимание на содержание омега-3 в капсулах: оно должно быть около 1000 мг на одну. Добавка помогает снизить риск инфаркта, стенокардии, инсульта и других сосудистых заболеваний, а также замедлить прогрессирование когнитивных нарушений.

"Во-первых, выбирайте максимально чистые капсулы, без прогорклого рыбного запаха — это признак окисления. Во-вторых, храните добавку в холодильнике и принимайте вместе с жирной пищей — так она лучше усваивается", — даёт два простых, но важных совета доктор Рохас.

Витамин D: почти у всех в дефиците

Последний важный компонент — витамин D. Его дефицит сегодня стал почти нормой:

"Наша пища изобилует ультрапереработанными продуктами, а времени на солнце мы проводим всё меньше. В результате организму просто не из чего вырабатывать витамин D", — предупреждает специалист.

Перед тем как начинать приём добавки, доктор рекомендует сдать анализ и узнать, действительно ли уровень витамина снижен:

"Это делается очень просто, обычным анализом крови. Но начинать приём стоит только по согласованию с врачом".

В общем, как подчёркивает доктор Рохас, даже самое правильное питание не всегда способно обеспечить организм всем необходимым. А в условиях современной жизни грамотная добавка — не прихоть, а порой необходимая мера.

Уточнения

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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