Эллипс или дорожка: как не ошибиться в выборе и получить максимум пользы?

Оба тренажера — частые гости фитнес-залов и домашнего спортинвентаря. Но как понять, какой подходит именно тебе: эллипс или беговая дорожка? Всё зависит от цели — рассказываем, что лучше в каком случае.
Если тебе важна забота о суставах, начни с эллипса. Он имитирует бег и подъем по лестнице, но при этом стопы всё время остаются на платформе — нет ударной нагрузки, как при обычной ходьбе или беге.
Эллипс бережет колени, снижает риск травм и отлично подходит тем, кто только возвращается к тренировкам или имеет проблемы с суставами. При этом ты получаешь полноценную аэробную нагрузку — потеешь, как на пробежке, но без вреда для тела.
Тренируешься к марафону? Хочешь сжечь максимум калорий или добиться высокой интенсивности? Тогда дорожка — твой выбор.
Беговая дорожка имитирует реальный бег, позволяет варьировать темп и наклон, укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему. А ещё - развивает выносливость и готовит к настоящим уличным пробежкам.
Разочаруем любителей точных цифр: исследования показывают, что сжигание калорий на эллипсе и дорожке примерно одинаково. Поэтому выбирай не по шкале калорий, а по ощущениям и удобству.
Если тренажер нравится — ты будешь заниматься регулярно. А это главное.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.