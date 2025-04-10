Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 10 продуктов каждый день убивают кошку — вы точно используете хотя бы один
Новые штрафы для владельцев дач в Подмосковье: что нужно знать
Несколько приёмов, которые сделают любой день особенным — проверьте уже сегодня
Смартфон тормозит? Вот как освободить память и ускорить работу устройства
Жена принца Гарри Меган Маркл борется с серьёзной болезнью
Как сделать так, чтобы ваш кротон рос с яркими и насыщенными цветами
Гигант на водороде: как работает первый в мире круизник с нулевыми выбросами
Не нужен автозагар: эти продукты придадут коже естественный загорелый оттенок
Интерьер, как в 70-х: стиль возвращается, но уже без ковра на стене

Эллипс или дорожка: как не ошибиться в выборе и получить максимум пользы?

Здоровье

Оба тренажера — частые гости фитнес-залов и домашнего спортинвентаря. Но как понять, какой подходит именно тебе: эллипс или беговая дорожка? Всё зависит от цели — рассказываем, что лучше в каком случае.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Эллиптический тренажер: движение без удара

Если тебе важна забота о суставах, начни с эллипса. Он имитирует бег и подъем по лестнице, но при этом стопы всё время остаются на платформе — нет ударной нагрузки, как при обычной ходьбе или беге.

Эллипс бережет колени, снижает риск травм и отлично подходит тем, кто только возвращается к тренировкам или имеет проблемы с суставами. При этом ты получаешь полноценную аэробную нагрузку — потеешь, как на пробежке, но без вреда для тела.

Беговая дорожка: реалистичная нагрузка

Тренируешься к марафону? Хочешь сжечь максимум калорий или добиться высокой интенсивности? Тогда дорожка — твой выбор.

Беговая дорожка имитирует реальный бег, позволяет варьировать темп и наклон, укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему. А ещё - развивает выносливость и готовит к настоящим уличным пробежкам.

  • Важно: на дорожке есть ударная нагрузка, поэтому людям с больными коленями и избыточным весом она может не подойти без предварительной консультации с врачом.

Что сжигает больше калорий?

Разочаруем любителей точных цифр: исследования показывают, что сжигание калорий на эллипсе и дорожке примерно одинаково. Поэтому выбирай не по шкале калорий, а по ощущениям и удобству.

Если тренажер нравится — ты будешь заниматься регулярно. А это главное.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Простое решение для красивых ног — яблочный уксус! Хотите узнать, как?
Красота и стиль
Простое решение для красивых ног — яблочный уксус! Хотите узнать, как? Аудио 
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие
Садоводство, цветоводство
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Последние материалы
Эти 10 продуктов каждый день убивают кошку — вы точно используете хотя бы один
Новые штрафы для владельцев дач в Подмосковье: что нужно знать
Несколько приёмов, которые сделают любой день особенным — проверьте уже сегодня
Смартфон тормозит? Вот как освободить память и ускорить работу устройства
Жена принца Гарри Меган Маркл борется с серьёзной болезнью
11 апреля: узники концлагерей, двуглавый орел и Королева бензоколонки
Как сделать так, чтобы ваш кротон рос с яркими и насыщенными цветами
Гигант на водороде: как работает первый в мире круизник с нулевыми выбросами
Не нужен автозагар: эти продукты придадут коже естественный загорелый оттенок
Интерьер, как в 70-х: стиль возвращается, но уже без ковра на стене
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.