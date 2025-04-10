Эллипс или дорожка: как не ошибиться в выборе и получить максимум пользы?

Оба тренажера — частые гости фитнес-залов и домашнего спортинвентаря. Но как понять, какой подходит именно тебе: эллипс или беговая дорожка? Всё зависит от цели — рассказываем, что лучше в каком случае.

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Эллиптический тренажер: движение без удара

Если тебе важна забота о суставах, начни с эллипса. Он имитирует бег и подъем по лестнице, но при этом стопы всё время остаются на платформе — нет ударной нагрузки, как при обычной ходьбе или беге.

Эллипс бережет колени, снижает риск травм и отлично подходит тем, кто только возвращается к тренировкам или имеет проблемы с суставами. При этом ты получаешь полноценную аэробную нагрузку — потеешь, как на пробежке, но без вреда для тела.

Беговая дорожка: реалистичная нагрузка

Тренируешься к марафону? Хочешь сжечь максимум калорий или добиться высокой интенсивности? Тогда дорожка — твой выбор.

Беговая дорожка имитирует реальный бег, позволяет варьировать темп и наклон, укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему. А ещё - развивает выносливость и готовит к настоящим уличным пробежкам.

Важно: на дорожке есть ударная нагрузка, поэтому людям с больными коленями и избыточным весом она может не подойти без предварительной консультации с врачом.

Что сжигает больше калорий?

Разочаруем любителей точных цифр: исследования показывают, что сжигание калорий на эллипсе и дорожке примерно одинаково. Поэтому выбирай не по шкале калорий, а по ощущениям и удобству.

Если тренажер нравится — ты будешь заниматься регулярно. А это главное.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

