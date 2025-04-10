Судья боится выйти из дома? Гуида объяснил, почему избегает матчей Наполи

Итальянский арбитр Марко Гуида, имеющий статус международного судьи, рассказал о личном решении не обслуживать матчи с участием "Наполи", несмотря на то что территориальные ограничения на назначение судей в Серии А официально были сняты.
В эфире Radio CRC, в программе A Pranzo con Chiariello, Гуида признался, что вместе с коллегой Фабио Мареской добровольно отказался судить матчи в Неаполе, несмотря на разрешение Национальной комиссии судей и организатора назначения Джанлуки Рокки.
"У нас нет запрета, мы можем быть назначены на любой матч. Но футбол в Неаполе воспринимается иначе, чем в Милане или других городах. Это эмоционально насыщенная среда", — объяснил арбитр.
Он отметил, что живёт в пригороде Неаполя, у него трое детей, а супруга занимается бизнесом. При этом ошибки на поле могут отразиться на повседневной жизни.
"Я хочу спокойно гулять, делать покупки, не думая о том, что из-за спорного пенальти два дня не смогу выйти из дома", — добавил он.
Напомним, с августа 2023 года AIA отменила территориальные ограничения на работу судей в Серии А. Это решение было призвано повысить профессиональный уровень арбитража, устранив предвзятые назначения.
Однако, как показал пример Гуиды, часть судей предпочитает добровольно ограничивать себя, чтобы избежать давления и конфликтов.
Марко Гуида также прокомментировал случай нападения на 19-летнего судью Диего Альфонцетти в Катании.
"То, что случилось, — трусливо и подло. Хочу передать ему тёплые слова поддержки от всей нашей ассоциации. Многие коллеги из Европы тоже выразили солидарность", — подчеркнул он.
Футбо́л - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
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