Судья боится выйти из дома? Гуида объяснил, почему избегает матчей Наполи

Итальянский арбитр Марко Гуида, имеющий статус международного судьи, рассказал о личном решении не обслуживать матчи с участием "Наполи", несмотря на то что территориальные ограничения на назначение судей в Серии А официально были сняты.

Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мяч в сетке

Футбол здесь воспринимается иначе

В эфире Radio CRC, в программе A Pranzo con Chiariello, Гуида признался, что вместе с коллегой Фабио Мареской добровольно отказался судить матчи в Неаполе, несмотря на разрешение Национальной комиссии судей и организатора назначения Джанлуки Рокки.

"У нас нет запрета, мы можем быть назначены на любой матч. Но футбол в Неаполе воспринимается иначе, чем в Милане или других городах. Это эмоционально насыщенная среда", — объяснил арбитр.

Он отметил, что живёт в пригороде Неаполя, у него трое детей, а супруга занимается бизнесом. При этом ошибки на поле могут отразиться на повседневной жизни.

"Я хочу спокойно гулять, делать покупки, не думая о том, что из-за спорного пенальти два дня не смогу выйти из дома", — добавил он.

Устранение территориальности — решение федерации

Напомним, с августа 2023 года AIA отменила территориальные ограничения на работу судей в Серии А. Это решение было призвано повысить профессиональный уровень арбитража, устранив предвзятые назначения.

Однако, как показал пример Гуиды, часть судей предпочитает добровольно ограничивать себя, чтобы избежать давления и конфликтов.

Поддержка пострадавшего молодого арбитра

Марко Гуида также прокомментировал случай нападения на 19-летнего судью Диего Альфонцетти в Катании.

"То, что случилось, — трусливо и подло. Хочу передать ему тёплые слова поддержки от всей нашей ассоциации. Многие коллеги из Европы тоже выразили солидарность", — подчеркнул он.

История Марко Гуиды — это напоминание о том, что за строгими решениями на поле стоят живые люди с семьями, страхами и правом на спокойную жизнь. Отказ судьи обслуживать матчи в родном регионе — не слабость, а осознанный выбор в пользу безопасности и душевного равновесия. И пока страсти вокруг футбола порой выходят за пределы стадионов, важно помнить: уважение к арбитру — не меньшее проявление культуры болельщика, чем любовь к своей команде.

Уточнения

Футбо́л - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

