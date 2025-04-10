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16-летний феномен из Казахстана: парень который бьёт рекорды и покоряет Европу

1:36
Здоровье

Европейские футбольные скауты обратили внимание на нового юного таланта из Казахстана. Как сообщает Ulyssport.kz со ссылкой на Vesti.kz, популярный европейский аккаунт Rising Stars XI включил в число перспективнейших игроков 16-летнего Даулета Орынбасара, нападающего молодежной сборной Казахстана (U-17) и алматинского клуба "Кайрат".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Новый рекордсмен QJ League

Орынбасар стал настоящим открытием молодежного сезона, установив рекорд по голам и результативным передачам в истории QJ League, главной юношеской лиги страны. В 17 матчах он забил 28 мячей и отдал 14 голевых передач. Эти показатели позволили ему обойти даже Дастана Сатпаева — одного из самых громких казахстанских талантов последних лет.

Преемник Сатпаева

Напомним, Дастан Сатпаев подписал контракт с английским "Челси" и должен присоединиться к клубу летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. Он уже успел стать самым молодым дебютантом в истории национальной сборной Казахстана. Теперь на горизонте появился новый яркий форвард, и эксперты уже говорят о потенциальной смене поколений.

В Rising Stars XI Даулета назвали "настоящим вундеркиндом", отметив его универсальность, технику и видение поля. Интерес к нему со стороны зарубежных клубов, по информации источников, уже начал расти.

Уточнения

Футбо́л - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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