16-летний феномен из Казахстана: парень который бьёт рекорды и покоряет Европу

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Европейские футбольные скауты обратили внимание на нового юного таланта из Казахстана. Как сообщает Ulyssport.kz со ссылкой на Vesti.kz, популярный европейский аккаунт Rising Stars XI включил в число перспективнейших игроков 16-летнего Даулета Орынбасара, нападающего молодежной сборной Казахстана (U-17) и алматинского клуба "Кайрат".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Новый рекордсмен QJ League

Орынбасар стал настоящим открытием молодежного сезона, установив рекорд по голам и результативным передачам в истории QJ League, главной юношеской лиги страны. В 17 матчах он забил 28 мячей и отдал 14 голевых передач. Эти показатели позволили ему обойти даже Дастана Сатпаева — одного из самых громких казахстанских талантов последних лет.

Преемник Сатпаева

Напомним, Дастан Сатпаев подписал контракт с английским "Челси" и должен присоединиться к клубу летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. Он уже успел стать самым молодым дебютантом в истории национальной сборной Казахстана. Теперь на горизонте появился новый яркий форвард, и эксперты уже говорят о потенциальной смене поколений.

В Rising Stars XI Даулета назвали "настоящим вундеркиндом", отметив его универсальность, технику и видение поля. Интерес к нему со стороны зарубежных клубов, по информации источников, уже начал расти.

Уточнения

Футбо́л - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

