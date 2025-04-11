Что общего у Моцарта и кардиолога: шокирующее открытие о лечении музыкой

Нейробиологи в один голос твердят, что музыка воздействует на множество разных процессов и ее можно смело рассматривать как действенный способ неинвазивной терапии. О том, возможна ли музыкальная терапия, рассказал доцент кафедры медицинских нейротехнологий Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Дмитрий Сучков.

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Эксперт отмечает, что музыка модулирует активность коры головного мозга, меняя общее психоэмоциональное состояние человека. В частности, в качестве примера можно упомянуть про эффект Моцарта, который заключается в том, что прослушивание классической музыки якобы влияет на когнитивные способности.

"Что касается эффекта Моцарта, то было показано, что этот феномен скорее показывает влияние музыки на организм в общем, а не ритмики отдельных произведений. Любые научные исследования основаны на некоторых допущениях, однако базируются на четких измерениях", — отметил Дмитрий Сучков.

Эксперт рассказал, что музыкальную терапию используют для отвлечения внимания пациентов от неприятных переживаний, депрессии, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также укрепления иммунной системы.

Что касается методов снижения стресса в целом, то они зачастую основаны на влиянии на психику сенсорными стимулами. И музыка таковым является, поэтому ее можно использовать в качестве инструмента.