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Что общего у Моцарта и кардиолога: шокирующее открытие о лечении музыкой

Здоровье

Нейробиологи в один голос твердят, что музыка воздействует на множество разных процессов и ее можно смело рассматривать как действенный способ неинвазивной терапии. О том, возможна ли музыкальная терапия, рассказал доцент кафедры медицинских нейротехнологий Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Дмитрий Сучков.

Ноты
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноты

Эксперт отмечает, что музыка модулирует активность коры головного мозга, меняя общее психоэмоциональное состояние человека. В частности, в качестве примера можно упомянуть про эффект Моцарта, который заключается в том, что прослушивание классической музыки якобы влияет на когнитивные способности.

"Что касается эффекта Моцарта, то было показано, что этот феномен скорее показывает влияние музыки на организм в общем, а не ритмики отдельных произведений. Любые научные исследования основаны на некоторых допущениях, однако базируются на четких измерениях", — отметил Дмитрий Сучков.

Эксперт рассказал, что музыкальную терапию используют для отвлечения внимания пациентов от неприятных переживаний, депрессии, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также укрепления иммунной системы.

Что касается методов снижения стресса в целом, то они зачастую основаны на влиянии на психику сенсорными стимулами. И музыка таковым является, поэтому ее можно использовать в качестве инструмента.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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