Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Райский уголок Пальмарола: почему этот остров стал местом паломничества туристов?
Цветы для ленивых, занятых и вечно уехавших — и всё равно цветут, как на открытке
Пёс не ребёнок: к чему приводит попытка воспитать друга по-человечески
Хотите прописаться на даче? Обходной путь без бюрократии
Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле
Самая вкусная жареная картошка от бабушек СССР: без спешки, с душой и хрустом
Уже через 10 минут спазмы ослабевают — что стоит делать при эндометриозе
4 ногтевых табу, которые заметят раньше, чем твой люксовый парфюм
Саудовская Аравия сидит на неиссякаемой жиле? Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа

Молчаливый удар: как распознать инсульт до того, как станет поздно

Здоровье

Инсульт часто называют "ударом по мозгу" — и не зря. Он всегда происходит внезапно, нарушая привычную жизнь человека за считаные секунды. Причиной может стать сужение, закупорка или разрыв сосудов головного мозга, что приводит к гибели нервных клеток.

Врач
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

"При инсульте решающими становятся минуты. Каждый может спасти жизнь — достаточно знать один простой тест", — объясняет невролог д-р Недялка Милкова из клиники Acibadem City Clinic Варна.

Первые симптомы — не игнорируй

Инсульт может подкрадываться заранее — за несколько дней или минут. Вот признаки, на которые стоит срочно обратить внимание:

  • внезапная слабость или онемение с одной стороны тела;
  • резкое ухудшение зрения;
  • головокружение, нарушение равновесия;
  • трудности с речью;
  • резкая головная боль.

Тест, который может спасти жизнь

Если вы подозреваете инсульт у близкого — действуйте немедленно. Попросите человека:

  • улыбнуться — если уголки губ несимметричны, это тревожный сигнал;
  • поднять обе руки — если одна опускается, считайте это подтверждением;
  • повторить простую фразу — затруднённая речь или перепутанные слова — ещё один признак.

При любых сомнениях сразу звоните в службу экстренной помощи (112) или везите человека в больницу. Каждая минута может стать решающей.

Что важно знать о лечении

Если помощь оказана в течение 4,5 часов, врачи могут применить тромболитическую терапию. До 6 часов возможно эндоваскулярное вмешательство. Эти методы могут не только сохранить жизнь, но и избежать инвалидности.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Сейчас читают
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Еда и рецепты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит Аудио 
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия
Садоводство, цветоводство
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия Аудио 
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Садоводство, цветоводство
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Контракт 18-24: зачем Киев отправляет на фронт тех, кому жить осталось 1-2 месяца Дмитрий Плотников США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Последние материалы
Цветы для ленивых, занятых и вечно уехавших — и всё равно цветут, как на открытке
Пёс не ребёнок: к чему приводит попытка воспитать друга по-человечески
Хотите прописаться на даче? Обходной путь без бюрократии
Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле
Самая вкусная жареная картошка от бабушек СССР: без спешки, с душой и хрустом
Уже через 10 минут спазмы ослабевают — что стоит делать при эндометриозе
4 ногтевых табу, которые заметят раньше, чем твой люксовый парфюм
Саудовская Аравия сидит на неиссякаемой жиле? Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа
Один тёплый ящик на 7 дней — и лук даст крупные головки
Когда мотор закипел: как быстро остудить двигатель без ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.