Молчаливый удар: как распознать инсульт до того, как станет поздно

Инсульт часто называют "ударом по мозгу" — и не зря. Он всегда происходит внезапно, нарушая привычную жизнь человека за считаные секунды. Причиной может стать сужение, закупорка или разрыв сосудов головного мозга, что приводит к гибели нервных клеток.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

"При инсульте решающими становятся минуты. Каждый может спасти жизнь — достаточно знать один простой тест", — объясняет невролог д-р Недялка Милкова из клиники Acibadem City Clinic Варна.

Первые симптомы — не игнорируй

Инсульт может подкрадываться заранее — за несколько дней или минут. Вот признаки, на которые стоит срочно обратить внимание:

внезапная слабость или онемение с одной стороны тела;

резкое ухудшение зрения;

головокружение, нарушение равновесия;

трудности с речью;

резкая головная боль.

Тест, который может спасти жизнь

Если вы подозреваете инсульт у близкого — действуйте немедленно. Попросите человека:

улыбнуться — если уголки губ несимметричны, это тревожный сигнал;

поднять обе руки — если одна опускается, считайте это подтверждением;

повторить простую фразу — затруднённая речь или перепутанные слова — ещё один признак.

При любых сомнениях сразу звоните в службу экстренной помощи (112) или везите человека в больницу. Каждая минута может стать решающей.

Что важно знать о лечении

Если помощь оказана в течение 4,5 часов, врачи могут применить тромболитическую терапию. До 6 часов возможно эндоваскулярное вмешательство. Эти методы могут не только сохранить жизнь, но и избежать инвалидности.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

