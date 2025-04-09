Родной язык стал чужим: операция заставила подростка заговорить на английском

Мальчик в Нидерландах перенес операцию на колене, его ждали неожиданные последствия.
До операции 17-летний подросток свободно говорил на родном языке, а по-английски говорил только в школе на уроках.
Однако когда он пришел в себя после операции, заявил, что находится в штате Юта (США) и не узнавал своих маму и отца.
Парень забыл родной язык и теперь говорит только по-английски. При этом психиатрическое обследование не выявило никаких отклонений.
На следующий день к мальчику пришли друзья, и после этого он начал медленно восстанавливать родную речь.
Оказывается, у него было редчайшее состояние — синдром иностранного языка. Обычно он возникает после серьезных травм, сообщает KP. RU.
Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.