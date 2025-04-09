Родной язык стал чужим: операция заставила подростка заговорить на английском

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мальчик в Нидерландах перенес операцию на колене, его ждали неожиданные последствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

До операции 17-летний подросток свободно говорил на родном языке, а по-английски говорил только в школе на уроках.

Однако когда он пришел в себя после операции, заявил, что находится в штате Юта (США) и не узнавал своих маму и отца.

Парень забыл родной язык и теперь говорит только по-английски. При этом психиатрическое обследование не выявило никаких отклонений.

На следующий день к мальчику пришли друзья, и после этого он начал медленно восстанавливать родную речь.

Оказывается, у него было редчайшее состояние — синдром иностранного языка. Обычно он возникает после серьезных травм, сообщает KP. RU.

Уточнения

Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

